Unul dintre cele mai bune filme ale secolului iese de pe Netflix peste două zile

Netflix scoate, peste două zile, de pe platforma de streaming, unul dintre cele mai bune filme ale secolului.

Captain Phillips este un film american de acţiune regizat de Paul Greengrass, după un scenariu de Billy Ray, având la bază cartea A Captain's Duty: Somali Pirates, Navy SEALs, and Dangerous Days at Sea de Richard Phillips şi Stephan Talty. Filmul îl are în rolul principal pe Tom Hanks.

Inspirat din evenimentele reale ale anului 2009, când nava Maersk Alabama care naviga din Golful Aden către Mombasa a fost deturnată de piraţii somalezi, filmul narează povestea dramatică a căpitanului de marină Richard Phillips (Tom Hanks), luat ostatic de către piraţii somalezi conduşi de Abduwali Muse.

El trece prin întămplări teribile încercând să protejeze echipajul şi nava, aşteptând armata americană să intervină şi să-l salveze din mâinile piraţilor.

Nava Maersk Alabama a fost prima navă sub pavilion american care a fost deturnată în ultimii două sute de ani.

Filmul a avut un buget de 55 milioane de dolari şi încasări de aproximativ 209 milioane dolari.

Pelicula a fost avaluată la 7,8 pe imdb.com și este socotit unul dintre cele mai bune filme produse după anul 2000.