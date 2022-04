Sute de ucraineni închiși timp de o lună în subsolul unei școli. „Au ținut evidența zilelor pe un perete și au notat numele celor uciși”

Ministerul Apărării din Ucraina a transmis joi, 14 aprilie, că aproximativ 300 de persoane au fost ţinute ostatice timp de patru săptămâni în subsolul unei şcoli din satul Iahidne, lângă Cernihiv, nordul Ucrainei.

18 dintre ele au murit în captivitate.

Ministerul ucrainean al Apărării a informat printr-o postare pe Twitter că trupele ruse au luat ostatici ucraineni din Iahidne, un sat la 140 de kilometri nord de Cernihiv, şi că 18 persoane ar fi murit în timpul ocupaţiei ruse.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Ministerul a inclus în Tweet o imagine a unui perete, despre care susţine că a fost folosită de ostatici pentru a ţine evidenţa zilelor în care au fost sechestraţi şi pentru a nota numele celor care se presupune că au murit.

Săptămâna trecută, corespondentul BBC Yogita Limaye a vizitat satul Iahidne, unde sătenii au vorbit despre suferinţa lor.

La acea vreme, sătenii estimau că aproximativ 130 de oameni fuseseră înghesuiţi într-o încăpere de aproximativ 65 de metri pătraţi.

300 people were taken as hostages for 4 weeks in the basement of a school in Yahidne near Chernihiv by 🇷🇺 invaders.

People kept track of the days on a wall and wrote down the names of the 18 killed and of those who died.

From March 4 to "31 -🇺🇦 is here."

📸by AP/Evgeniy Maloletka pic.twitter.com/2lpjwOUXzB