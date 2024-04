Preşedintele filipinez anunță confiscarea unei cantități record de 2 tone de metamfetamină FOTO VIDEO

Ferdinand Marcos, preşedintele filipinez a declarat marţi, 16 aprilie, că aproape două tone de metamfetamină au fost confiscate cu o zi înainte la sud de Manila, cea mai mare cantitate confiscată vreodată de la traficanţii din ţară, relatează AFP.

Poliţia a descoperit luni 1,8 tone de metamfetamină (numită şi „shabu” în Filipine), în valoare de 230 de milioane de dolari (216,7 milioane de euro), în timpul verificării unui vehicul în provincia Batangas, la sud de capitala Manila.

Preşedintele Marcos a vizitat marţi oraşul Alitagtag, din această provincie, pentru a inspecta drogurile confiscate, împreună cu secretarul de stat Benhur Abalos. El a profitat de ocazie pentru a saluta modul în care a acţionat poliţia la arestarea şoferului vehiculului.

„Am desfăşurat operaţiunea cu prudenţă, (...) în opinia mea, aceasta este abordarea care ar trebui adoptată în războiul împotriva drogurilor (...) nimeni nu a murit, nu a existat un schimb de focuri, nimeni nu a fost rănit”, le-a spus el reporterilor.

Mii de persoane au fost ucise în războiul împotriva drogurilor lansat de fostul preşedinte Rodrigo Duterte în 2016 şi care continuă sub preşedinţia lui Ferdinand Marcos, ceea ce ar putea constitui crime împotriva umanităţii, potrivit Curţii Penale Internaţionale (CPI).

