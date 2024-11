Poliția spaniolă a făcut o captură record de cocaină după ce a descoperit 13 tone de droguri ascunse într-un transport de banane care venea din Ecuador, în portul Algeciras.

Este cea mai mare cantitate de droguri confiscată până acum în Spania. Recordul anterior era de 9,4 tone de cocaină, descoperite în 2023, tot în portul Algeciras, potrivit Reuters.

„Este evident că aceste 13 tone de cocaină nu erau destinate doar pieței spaniole. Piața spaniolă nu poate gestiona atât de multe droguri deodată. Acest drog urma să fie distribuit în întreaga Europă”, a spus Antonio Jesus Martinez, șeful Brigăzii Centrale de Narcotice a Poliției Naționale.

