Capul Verde își face de cap la Cupa Africii! Cea mai bună performanță din istorie

Naționala Republicii Capul Verde s-a calificat luni în sferturile de finală ale Cupei Africii, egalându-și astfel cea mai bună performanță din istorie.

La turneul final din Coasta de Fildeș, Capul Verde a învins în optimi Mauritania, 1-0, cu un gol marcat în minutul 88 de Ryan Mendes.

Cu această victorie, naționala africană și-a egalat performanța din 2013, urmând să joace în sferturi cu învingătoarea meciului Maroc - Africa de Sud.

🇨🇻 Cape Verde are through to the AFCON quarter finals for only the second time in their history. #AFCON2023

