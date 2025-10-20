Panică la Caracal. Zeci de oameni evacuați dintr-un bloc după ce în zonă s-a simţit miros puternic de gaz. O persoană, transportată la spital

Panică la Caracal. Zeci de oameni evacuați dintr-un bloc după ce în zonă s-a simţit miros puternic de gaz FOTO jurnalulolteniei.ro

Aproape 60 de persoane dintr-un bloc din Caracal au fost evacuate, luni seară, 20 octombrie, după ce în zonă s-a simţit puternic miros de gaz. La fața locului intervin mai multe echjipaje de la diferite intituţii.

”Echipaje din cadrul Detaşamentului Caracal şi Detaşamentului Slatina, cu o autospecială de stingere, o autospecială CBRN (chimic, biologic, radiologic şi nuclear), un echipaj SMURD şi o autospecială pentru primă intervenţie, acţionează în municipiul Caracal, Aleea Virgil Carianopol, în urma unei sesizări de miros de gaze pe casa scării, la un bloc de locuinţe”, a transmis, luni seară, ISU Olt.

Sursa citată a rpecizat că, până în acest moment au fost evacuate, preventiv, 59 de persoane, din trei scări de bloc.

”O persoană imobilizată la pat a fost evacuată de salvatori şi preluată de un echipaj de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă, a mai transmis sursa citată.

La faţa locului se află echipaje ale operatorilor de gaze şi electricitate, care au întrerup alimentarea cu gaze şi energie electrică a imobilului.

Echipajele de pompieri lucrează pentru ventilarea celor trei scări de bloc.

Ads