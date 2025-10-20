Panică la Caracal. Zeci de oameni evacuați dintr-un bloc după ce în zonă s-a simţit miros puternic de gaz. O persoană, transportată la spital

Autor: Adrian Zia
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 19:30
177 citiri
Panică la Caracal. Zeci de oameni evacuați dintr-un bloc după ce în zonă s-a simţit miros puternic de gaz. O persoană, transportată la spital
Panică la Caracal. Zeci de oameni evacuați dintr-un bloc după ce în zonă s-a simţit miros puternic de gaz FOTO jurnalulolteniei.ro

Aproape 60 de persoane dintr-un bloc din Caracal au fost evacuate, luni seară, 20 octombrie, după ce în zonă s-a simţit puternic miros de gaz. La fața locului intervin mai multe echjipaje de la diferite intituţii.

”Echipaje din cadrul Detaşamentului Caracal şi Detaşamentului Slatina, cu o autospecială de stingere, o autospecială CBRN (chimic, biologic, radiologic şi nuclear), un echipaj SMURD şi o autospecială pentru primă intervenţie, acţionează în municipiul Caracal, Aleea Virgil Carianopol, în urma unei sesizări de miros de gaze pe casa scării, la un bloc de locuinţe”, a transmis, luni seară, ISU Olt.

Sursa citată a rpecizat că, până în acest moment au fost evacuate, preventiv, 59 de persoane, din trei scări de bloc.

”O persoană imobilizată la pat a fost evacuată de salvatori şi preluată de un echipaj de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă, a mai transmis sursa citată.

La faţa locului se află echipaje ale operatorilor de gaze şi electricitate, care au întrerup alimentarea cu gaze şi energie electrică a imobilului.

Echipajele de pompieri lucrează pentru ventilarea celor trei scări de bloc.

Gabriela Firea, contra lui Grindeanu? Vrea candidat comun al Coaliției la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre o candidatură personală
Gabriela Firea, contra lui Grindeanu? Vrea candidat comun al Coaliției la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre o candidatură personală
În timp ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, insistă să existe candidaturi separate pentru alegerile la Primăria Capitalei, Gabriela Firea pare că susține contrariul. Firea...
Grindeanu, de acord cu organizarea în acest an a alegerilor pentru Primăria Capitalei. Condiția pusă de PSD și ziua în care ar putea avea loc scrutinul
Grindeanu, de acord cu organizarea în acest an a alegerilor pentru Primăria Capitalei. Condiția pusă de PSD și ziua în care ar putea avea loc scrutinul
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a anunţat luni, 20 octombrie, că este de acord cu organizarea alegerilor locale, dacă toată lumea e de acord să existe candidaturi separate şi...
#Caracal, #oameni evacuati, #miros puternic gaz , #ISU
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un sofer de autocar a murit, dupa ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reactia premierului
ObservatorNews.ro
Ajutor de sarbatori pentru 4,6 milioane de pensionari. Cati bani vor primi
DigiSport.ro
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: "Au venit pe rosu". Decizia neasteptata: "Ori sunt Becali, ori sunt papagal"

LIVE ÎN 00:00:31

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

În

Notifică-mă

Episoade anterioare

Joi, 16 Octombrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Războaiele informaționale ale viitorului vor fi o bătălie pentru controlul minții. Omenirea va trebui să creeze noi reguli ale jocului
  2. Panică la Caracal. Zeci de oameni evacuați dintr-un bloc după ce în zonă s-a simţit miros puternic de gaz. O persoană, transportată la spital
  3. Nicușor Dan, despre blocarea reformei pensiilor magistraților, de către CCR: "Cred că în anul 2025 problema va fi rezolvată". Cum vede ideea unei demisii a premierului Bolojan
  4. China își scoate armele economice. Pârghiile cu care poate pune SUA în corzi - Analiză
  5. Theodor Paleologu critică extrem de dur decizia CCR privind pensiile speciale: "O crimă care pune în pericol însăși supraviețuirea democrației în țara noastră"
  6. CCR a explicat de ce a respins legea pensiilor magistraților. Tocmai a fost publicată motivarea
  7. Jaful de la Luvru. Bijuteriile ar fi fost furate la comandă, pentru rețeaua globală a pieței negre. „Un eșec de securitate care aruncă o imagine rușinoasă asupra Franței”
  8. Coșul de consum zilnic e mai scump ca anul trecut. Cât trebuie să cheltuiască un român ca să aibă un trai decent
  9. Loteria română anunță reporturi uriașe. Premiu de peste 8,34 milioane de euro la Loto 6/49 și de 7 milioane de euro la Joker
  10. „Ca într-un film apocaliptic”. Câmpurile din jurul Pokrovskului sunt acoperite cu fibră optică de la dronele FPV