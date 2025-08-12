Se vinde cârciuma băgată în faliment de I.L. Caragiale

Clădirea din zona Gării Buzău în care, între 15 noiembrie 1894 şi 15 noiembrie 1895, a funcţionat restaurantul concesionat de Ion Luca Caragiale a fost scoasă la vânzare. Imobilul, declarat monument istoric, este oferit spre cumpărare la preţul de 315.000 de euro şi păstrează urme ale istoriei sale comerciale, dar şi dotări adaptate utilizării contemporane, informează Agerpres.

Proprietatea include, potrivit anunţului vânzătorului, două spaţii comerciale la parter cu activitate în prezent, un imobil P+1+M cu amprenta la sol de 110 metri pătraţi şi un beci domnesc boltit cu o suprafaţă de circa 60 mp. La etaj se găsesc două dormitoare cu baie proprie, o garsonieră cu chicinetă şi baie şi o cameră tehnică, iar la mansardă două camere, fiecare dotată cu baie. Potrivit anunţului, toate camerele sunt dotate cu aparate de aer condiţionat şi amenajate la standard de pensiune; acoperişul este izolat pe interior cu spumă, iar ferestrele au geam termopan dublu pentru reducerea zgomotului.

O parte din viaţa recentă a clădirii a fost legată de producţia tradiţională de covrigi. Proprietarul actual, Valentin Radu, a declarat pentru Agerpres că aici a funcţionat, până în jurul anului 2015, „ultima covrigărie cu cuptor pe tule de pământ”. El a precizat că părinţii săi au deţinut covrigăria din 2003, iar o formă de activitate a existat în această locaţie din aproximativ 1997.

Legătura cu Ion Luca Caragiale figurează şi ea pe faţada imobilului: o plăcuţă atestă că dramaturgul a locuit aici în perioada concesionării restaurantului gării. Documentele şi relatările vremii consemnează sosirea lui Caragiale la Buzău în noiembrie 1894 şi încheierea activităţii în noiembrie 1895, operaţiune încheiată cu faliment şi câteva poliţe neplătite, potrivit lucrării „I.L. Caragiale comerciant la Buzău” a scriitorului Nicolae Peneş şi citatelor din presa locală de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Ads

Pentru că imobilul este clasificat drept monument istoric, Ministerul Culturii şi autoritatea locală au drept de preempţiune. Directorul Direcţiei pentru Cultură a judeţului Buzău, Constantin Căţoi, a explicat pentru Agerpres că, înainte de perfectarea eventualei vânzări la notar, ministerul sau primăria pot exercita acest drept; în absenţa unei astfel de solicitări, proprietarul poate încheia tranzacţia cu un cumpărător.

Anunţul vânzării descrie proprietatea ca având cinci camere la nivel de pensiune, două spaţii comerciale, beciul boltit şi dotări moderne, subliniind simultan valoarea istorică a imobilului şi funcţiunea sa comercială de-a lungul timpului.

Ads