Carambol gigantic cu 28 de mașini, cel mai mare din istorie VIDEO

Un nor uriaş de fum a cuprins pista de la Talladega (Alabama) duminică, în timpul Nascar, când s-a produs cel mai mare accident din istoria cursei, cu 28 de vehicule implicate.

Totul s-a întâmplat cu cinci tururi înainte de final (după 185 de tururi fără incidente), când liderul Austin Cindric a intrat în coliziune cu Fordul lui Brad Keselowski înainte de a se răsturna şi de a provoca un carambol uriaş - supranumit „The Big One”.

Când fumul s-a risipit, a început numărătoarea: în total, 28 de concurenţi au fost implicaţi în acest carambol gigantic. NASCAR a menţinut cursa sub steag galben până cu trei tururi înainte de final, apoi a scos steagul roşu din cauza prezenţei mai multor maşini de curse avariate încă pe pistă.

„Toată lumea devine mai agresivă la sfârşitul curselor”, a declarat Joey Logano, copilotul lui Keselowski.

Cursa a fost reluată pentru două tururi suplimentare şi s-a încheiat cu victoria lui Ricky Stenhouse Jr în faţa lui Keselowski şi Willam Byron.

All of the angles of the Big One at Talladega.

Nearly the WHOLE FIELD involved in this crash. #NASCAR pic.twitter.com/zmnsbaqCAR