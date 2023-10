Carambol cu 158 de mașini din cauza unei cețe dese în sudul SUA: 7 morți, 25 de răniți VIDEO

O "super ceaţă", agravată de incendii de mlaştină, a dus luni, în statul american Louisiana, la vest de New Orleans, la un o uriaşă ciocnire în lanţ în care au fost implicate 158 de maşini, şapte persoane pierzându-şi viaţa şi cel puţin 25 fiind rănite, în timp ce priveliştea de la faţa locului arăta un şir de vehicule prăbuşite şi carbonizate pe un pod peste lacul Maurepas, relatează Reuters.

Cel puţin un vehicul a trecut peste parapetele podului şi s-a răsturnat pe o parte în apă, arată imaginile postate de poliţia statului Louisiana.

Un incendiu care a izbucnit într-o parte a locului accidentului a obligat echipele de intervenţie să descarce materialele periculoase dintr-un camion cisternă.

Căutarea victimelor accidentului în lanţ a continuat ore în şir după accident, a precizat poliţia statului.

Accidentul a închis pe o porţiune autostrada Interstate 55.

A "super fog" in Louisiana caused a multi-car pileup on I-55 near New Orleans after severely reducing visibility, police say.

Gov. John Bel Edwards confirmed that there were fatalities in the crash, but did not say how many people were killed or injured. https://t.co/iH0E5sVDio pic.twitter.com/Zg3IhrS75v