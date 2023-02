Carambol pe o autostradă din China. Zeci de persoane au fost rănite, iar 16 au murit

Şaisprezece persoane au murit şi alte zeci au fost rănite, sâmbătă seară, într-un carambol pe o autostradă din centrul Chinei, au anunţat duminică, 5 februarie, autorităţile.

Imaginile de la faţa locului difuzate de presa chineză arată camioane în flăcări şi maşini tamponate.

Într-un interval de 10 minute, sâmbătă seara, aproape 50 de vehicule au fost implicate într-un carambol pe o autostradă din provincia Hunan, „Unele vehicule au luat foc”, a precizat poliţia rutieră locală într-un comunicat. Imagini publicate de Cotidianul Poporului, un ziar de stat, arată mai multe camioane în flăcări care poartă sigle ae unor companii de livrare, maşini zdrobite şi răsturnate şi un nor de fum negru care se ridică în urma accidentelor.

Potrivit poliţiei rutiere, 16 persoane au murit, şapte dintre ele într-o singură coliziune, iar alte 66 au fost rănite. „Răniţii au fost trimişi imediat la spital pentru un tratament amănunţit, opt dintre ei suferind de răni relativ grave, însă semnele lor vitale sunt în prezent stabile”, a precizat poliţia.

Potrivit Cotidianului Poporului, carambolul a avut loc în metropola Changsha, iar sâmbătă au fost trimişi la faţa locului peste 180 de reprezentanţi ai forţelor de intervenţie. Ministerul chinez pentru managementul situaţiilor de urgenţă a anunţat că a solicitat o anchetă asupra cauzelor accidentului.

