Andrei Caramitru compară sistemul politic actual cu cel fanariot: "La centru, corupție totală. Trebuie să furi la maxim în 2-3-4 ani. Nu s-a schimbat nimic"

Analistul economic Andrei Caramitru, cunoscut pentru luările sale de poziție tranșante, este de părere că regimul politic actual al României seamănă cu regimul politic fanariot, din vremea în care Țările Române erau sub stăpânirea Imperiului Otoman.

Din rândurile fanarioților, Imperiul Otoman îi alegea pe cei care erau numiți domnitori, amintește Andrei Caramitru.

"Ca să ajungi domn aici - era o licitație. Cine dădea bani mai mulți șpagă la vizir și pe la șmecherii din Stanbul. Se finanțau de la bogații și băncile din Stanbul. Care vroiau banii înapoi. Gâgă fanariot devenea Domnul Moldovei sau Domnul Țării Românești! Lux! Top!

Deci fanarioții veneau aici și trebuiau să aducă banii Porții. Plus să dea bani finanțatorului. Ce rămânea pentru ei era după", relatează Caramitru.

Apoi, domnii fanarioți se foloseau "de băieți deștepți boieri locali care își cumpărau și ei locul ca să scoată bani din orice să facă și ei bani să dea și la domnitor care dă mai departe. Trebuia furat tot! Rapid! În 2-3 ani! Deci - la centru corupție totală. Și după prin rețea locală bine organizată trebuie să furi la maxim în 2-3-4 ani."

Caramitru consideră că sistemul politic actual al României este extrem de asemănător:

"Ăsta e sistemul și acum. Nu s-a schimbat nimic. (...) E și vina noastră. Sincer. Ne merităm soarta de iobagi furați."

