Andrei Caramitru, despre doi oameni de afaceri români, forțați să plece: "1000 de locuri de muncă pierdute și cam 200 de milioane euro investiții pierdute"

Autor: Mihai Diac
Joi, 28 August 2025, ora 22:34
897 citiri
Andrei Caramitru, despre doi oameni de afaceri români, forțați să plece: "1000 de locuri de muncă pierdute și cam 200 de milioane euro investiții pierdute"
Economistul Andrei Caramitru - FOTO Hepta

Analistul economic Andrei Caramitru relatează cazurile a doi tineri oameni de afaceri români, care au încercat să-și pună în practică proiectele în România, însă nu au reușit și, drept urmare, au fost foarte bine primiți în alte țări.

"Doar astea două proiecte: 1000 de locuri de muncă pierdute și cam 200 milioane euro investiții pierdute. Se fac în UE - dar nu aici", subliniază Caramitru într-o postare pe Facebook, joi, 28 august 2025.

Caramitru nu precizează numele celor doi oameni de afaceri ale căror proiecte ar fi fost blocate în România. Despre primul, indiciile oferite sunt următoarele: "Unul are un super proiect, super parteneriate tehnologice cu SUA și Europa. Vrea să lanseze ceva mare în România - se chinuie de 3 ani. Îl blochează toți zero autorizații zero nimic. Merge cu el în altă țară, în Europa, unde instant i se face covor roșu de la autorități la bănci, toată lumea happy că vine la ei și îi dau deduceri fiscale, bani nerambursabili, tot. Omul și-a băgat picioarele, a scos tot de aici, nu îl mai interesează".

Despre cel de-al doilea om de afaceri, Caramitru dezvăluie că "e pe ceva super high tech, parțial și pe apărare". Acest al doilea om de afaceri ar fi vrut să-și deschidă o fabrică în România, însă n-a reușit pentru că a deranjat pe câțiva generali "cu combinații". Drept urmare, "sună omul că aici e blocat și la alții pe flancul de est - acolo se rezolvă în 1 săptămână, nu știu ce să mai facă pentru el. Mută totul acolo".

Un urmăritor de pe Facebook îl întreabă pe Caramitru (care a fost consilier al președintelui USR) dacă blocajul la adresa acestor tineri oameni de afaceri români s-a realizat în ultimele săptămâni, de când "ministrul Economiei este USR-ist". Răspunsul lui Caramitru este interesant: "Blocajul nu e la miniștri. E în n-șpe puncte mai jos și la nivel local. Miniștrii au putere de fapt f limitată".

