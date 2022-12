Câine băgat în carantină în China după ce a fost confirmat cu Covid: ”A fi blănos nu este o scuză” FOTO

Politica ”zero Covid” este aplicată strict în continuare în unele zone din China.

Deși în alte zone autoritățile au relaxat treptat restricțiile, în Wuhan a fost plasat în carantină, cu mască de protecție, inclusiv un câine.

Informația a fost făcută publică de Manya Koetse, redactor-șef al unui site care monitorizează tendințele culturale, sociale și istorice dintr-o Chină în continuă schimbare.

”40 de cazuri de Covid într-o singură comunitate din Wuhan: 39 de oameni și un cățel. După ce proprietarul a fost testat pozitiv, cățelul a reușit să iasă afară și să se joace. Personalul medical l-a căutat, l-a găsit și... a ieșit pozitiv la test. Deci a fost băgat în carantină, cu mască! A fi blănos nu este o scuză”, a scris Koetse pe Twitter.

40 cases in one Wuhan community: 39 humans + 1 dog. As owner tested positive, dog managed to break free and go play outside. Anti-epidemic staff went looking for him, chased him down, and..he turned out to test positive! Off to quarantine, mask and all! Being furry is no excuse😂 pic.twitter.com/qKTV9VDep1