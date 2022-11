Autoritățile chineze continuă să impună măsuri stricte de carantinarea din cauza pandemiei de Covid, în timp ce în lume restricțiile au fost eliminate aproape complet.

Măsurile stricte i-au adus pe chinezi la disperare, aceștia exprimându-și furia prin acțiuni violente.

În Guangzhou, oraș cu peste 18 milioane de locuitori, oamenii au ieșit pe stradă în ciuda interdicțiilor, punând la pământ panourile instalate de autorități pentru a-i ține în case.

NEW - People in China's Guangzhou city tear down COVID barricades.pic.twitter.com/M28Rw63APC