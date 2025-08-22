Caravane medicale cu servicii decontate prin CNAS. Spitalele vor putea oferi asistență medicală mobilă în zonele izolate sau slab dezvoltate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, 22 august, că spitalele din România vor putea organiza caravane medicale mobile pentru comunități din zone izolate sau cu servicii slab dezvoltate. Serviciile oferite vor fi decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în regim ambulatoriu, spune ministrul.

„În România, încă sunt prea multe locuri în care oamenii nu au acces facil la servicii medicale. Comunitățile din zone izolate sau slab deservite medical sunt nevoite adesea să aștepte prea mult timp până ajung la un medic, iar acest lucru înseamnă lipsă de diagnostic și tratamente întârziate. De-a lungul anilor, numeroși medici dedicați au mers din proprie inițiativă în astfel de comunități prin caravane medicale mobile, oferind consultații, investigații și tratamente acolo unde nevoia era urgentă. Am considerat acest model de bună practică un exemplu de responsabilitate și implicare pentru oameni. Tocmai de aceea, împreună cu echipa Ministerului Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, am decis să oficializăm aceste acțiuni”, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe pagina sa de socializare.

Sursa citată a precizat că, „de acum înainte”, spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, în parteneriat cu asociații și organizații locale, iar serviciile acordate vor fi decontate de CNAS, în regim ambulatoriu.

Potrivit ministrului, din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se vor deconta: servicii medicale de spitalizare de zi, consultații, proceduri diagnostice și terapeutice, precum și investigații paraclinice din pachetul de servicii reglementat prin contractul-cadru.

Rogobete, inspirat de mentorul său

„Totul va fi acordat de medici specialiști, prin asistență medicală mobilă, în baza relației contractuale a spitalelor cu casele de asigurări de sănătate”, adaugă Rogobete.

Ministrul Sănătății anunță că în acest weekend are loc o astfel de acțiune la Mănăstirea Oașa, unde o echipă de medici din Timișoara consultă oamenii din zonă.

„Mulțumesc domnului profesor Dorel Săndesc, care de peste cinci ani organizează și coordonează aceste caravane medicale, pentru inspirația și exemplul pe care îl oferă. Profesorul Săndesc este mentorul meu profesional, omul care m-a crescut și m-a inspirat. De la el am învățat să fiu echilibrat și să caut mereu soluții, nu vinovați. Aceasta este lecția pe care o duc mai departe astăzi, ca ministru al Sănătății”, afirmă Rogobete.

Ministrul menționează că a participat „de multe ori” la astfel de activități și poate spune că îi este „dor de acele momente”.

„Ele mi-au arătat cât de mult contează apropierea de oameni și câtă speranță aduce un gest simplu de sprijin medical. Pacienții trebuie să fie pe primul loc, indiferent unde trăiesc. Încrederea ne face bine!”, încheie Alexandru Rogobete.

