Cum reacționează corpul tău când renunți la carbohidrați

Pastele sunt o sursă importantă de carbohidrați FOTO Pixabay

Carbohidrații sunt principala sursă de energie a organismului și unul dintre cei trei macronutrienți. Eliminarea lor poate provoca schimbări semnificative în modul în care funcționează corpul și, în unele cazuri, poate face mai mult rău decât bine.

Corpul tău va intra în cetoză

Când renunți la carbohidrați, corpul trece prin două schimbări principale.

Mai întâi, începe procesul de gluconeogeneză, care creează glucoză din surse alternative, cum ar fi aminoacizii din mușchi și glicerolul din grăsimi.

„Deși poate fi util pe termen scurt pentru supraviețuire, corpul nu ar trebui să rămână în acest stadiu pentru perioade îndelungate, deoarece ar putea duce la dezechilibre hormonale, hiperglicemie și probleme la nivelul ficatului și tiroidei”, spune nutriționista Samantha Coogan, director al Programului Didactic în Nutriție și Dietetică de la Universitatea Nevada, Las Vegas.

În decurs de 24–48 de ore de la renunțarea la carbohidrați, rezervele de glicogen – sursa de energie de rezervă a corpului – încep să se epuizeze. Pentru a menține funcționarea creierului și a mușchilor, corpul este obligat să ardă grăsimi pentru energie, un proces cunoscut sub numele de cetoză.

Care sunt efectele secundare ale cetozei?

„Nu putem supraviețui fără carbohidrați”, explică Coogan. Corpul uman are nevoie de cel puțin 130 g de carbohidrați pe zi doar pentru funcțiile de bază și chiar mai mult dacă ești activ fizic.

Câteva efecte pe termen scurt ale cetozei includ:

  • iritabilitate
  • constipație
  • oboseală
  • gripa keto”

Pe termen lung, cetoza poate provoca deshidratare, dezechilibre electrolitice și cetoacidoză diabetică, o afecțiune potențial fatală în care cetonele se acumulează în sânge la persoanele cu diabet.

Dietele sărace în carbohidrați te ajută să slăbești?

Dietele sărace în carbohidrați au fost populare ca strategie de slăbire de zeci de ani, dar nu există un consens clar despre ce înseamnă „low-carb”.

Majoritatea studiilor consideră consumul de carbohidrați sub 26% din calorii ca fiind sărac în carbohidrați, în timp ce ghidurile nutriționale recomandă între 45 și 65% ca aport normal pentru adulți.

O teorie privind dietele low-carb, mai ales pentru persoanele cu diabet, susține că creșterea aportului de proteine și grăsimi duce la o senzație de sațietate mai mare și la scăderea naturală a nivelului de zahăr din sânge, reducând astfel aportul caloric.

Unele studii clinice arată pierdere în greutate pe termen scurt și o mai bună reglare a glicemiei la persoanele cu diabet de tip 2, dar aceste beneficii se pot plafona în decursul unui an.

„Pe termen lung, rezultatele persoanelor care urmează diete low-carb comparativ cu alte tipuri de diete pe bază de plante se echilibrează”, spune nutriționista Julie Stefanski, purtător de cuvânt al Academiei de Nutriție și Dietetică.

Ea adaugă că dietele sărace în carbohidrați sunt atât de restrictive și greu de urmat, încât rezultatele devin similare cu alte diete după un an.

Dieta Keto este benefică pentru tine?

O dietă low-carb cunoscută este Keto, care limitează carbohidrații la aproximativ 50 g pe zi pentru a menține corpul în cetoză.

Chiar dacă dietele ketogenice pot fi utile pe termen scurt pentru persoanele cu diabet sau epilepsie, siguranța lor pe termen lung nu este încă clară, deoarece nu există o definiție universal acceptată, iar dovezile privind eficacitatea pe termen lung sunt contradictorii.

Mai multe cercetări sunt necesare înainte ca dieta Keto să fie recomandată în mod obișnuit pentru îngrijirea diabeticilor.

„Pericolul nu vine din faptul că ești în cetoză pe termen scurt. Pericolul vine din evitarea alimentelor nutritive care conțin carbohidrați”, explică Stefanski.

Prin renunțarea la carbohidrați, riști să pierzi nutrienți esențiali, precum:

  • vitamina C
  • acid folic
  • vitaminele din complexul B
  • fibre

De ce carbohidrații sunt necesari pentru sănătatea ta

Carbohidrații sunt esențiali pentru funcțiile organismului mai ales pentru energie și recuperare. De exemplu, un studiu a arătat că sportivii s-au recuperat mai bine consumând carbohidrați decât doar proteine, demonstrând că aceștia sunt importanți pentru repararea și creșterea mușchilor.

Pe lângă energie, carbohidrații furnizează fibre, vitamine și antioxidanți. Renunțarea la carbohidrații naturali privează corpul de nutrienții necesari pentru sănătate, scrie verywellhealth.com.

Eliminarea completă a carbohidraților poate crește riscul de probleme precum colesterol ridicat, pietre la rinichi, sănătate osoasă precară, probleme digestive și chiar cancer, adaugă Stefanski.

