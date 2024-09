Top 5 carbohidrați care cresc glicemia și îngrașă. Avertismentul experților în sănătate

Carbohidrații sunt vitali într-o dietă echilibrată, oferind energia necesară corpului. Însă, nu toți carbohidrații sunt la fel.

Carbohidrații complecși, cum sunt cerealele integrale și legumele, se digeră lent și asigură energie de durată, pe când carbohidrații rafinați sau simpli pot avea efecte negative. Acești carbohidrați, prezenți în alimente precum pâinea albă, gustările dulci și produsele procesate, pot duce la creșteri rapide ale zahărului din sânge.

În timp, aceste fluctuații frecvente ale zahărului pot contribui la rezistența la insulină, acumularea de grăsime și creșterea în greutate.

Nutriționiștii Jesse Feder și Michelle Saari au menționat într-un articol publicat de shefinds.com cele cinci alimente bogate în carbohidrați care pot spori zahărul din sânge și pot conduce la creșterea în greutate.

1. Covrigii

Covrigii sunt de obicei preparați din făină de grâu rafinată, lipsită de fibra cerealelor integrale, ceea ce provoacă o creștere bruscă a nivelului de glucoză din sânge după consum. Această creștere determină secreția de insulină pentru a controla zahărul din sânge, posibil ducând la stocarea mai mare a grăsimilor. În plus, pot avea o densitate calorică mare și nu oferă aceeași senzație de sațietate pe termen lung ca opțiunile bogate în fibră și nutrienți. „Covrigii sunt carbohidrați rafinați foarte denși, cu aproximativ 50g de carbohidrați per bucată. De obicei, sunt preparați cu făină cu indice glicemic ridicat, care se digeră rapid și poate cauza creșteri ale zahărului din sânge. În plus, conținutul mare de carbohidrați contribuie la un număr mare de calorii, ceea ce poate duce la creșterea în greutate”, afirmă Feder.

2. Brioșele

Brioșele, adesea văzute ca o opțiune practică și savuroasă pentru gustări sau mic dejun, pot cauza creșteri ale nivelului de zahăr din sânge și acumulare de greutate din cauza conținutului lor mare de zahăr și făină rafinată. Carbohidrații rafinați din brioșe se transformă rapid în glucoză, ceea ce duce la o creștere rapidă a zahărului din sânge. Aceasta determină eliberarea de insulină pentru a menține zahărul din sânge în limite normale, ceea ce poate contribui la stocarea de grăsimi pe termen lung.

„Brioșele conțin o cantitate mare de carbohidrați rafinați, zahăr, grăsimi și calorii. Aceste niveluri ridicate de zahăr și carbohidrați pot duce la fluctuații ale zahărului din sânge. În plus, conținutul mare de calorii și grăsimi poate adăuga sute de calorii și poate conduce la acumularea de greutate,” explică Feder.

3. Dulciuri

Feder atrage atenția că „dulciurile, deși nu sunt adesea percepute ca fiind carbohidrați, sunt în principal făcute din carbohidrați. Ele sunt de obicei foarte bogate în zaharuri și siropuri, ceea ce poate duce la creșteri ale nivelului de zahăr din sânge și la creșterea în greutate.”

Consumul de dulciuri provoacă un influx rapid de zahăr, ceea ce determină o creștere bruscă a glicemiei și eliberarea de insulină pentru a normaliza nivelul. Acest ciclu repetitiv de creșteri ale zahărului din sânge și eliberarea de insulină poate contribui la acumularea de grăsime pe termen lung. În plus, dulciurile sunt adesea lipsite de nutrienți esențiali și au un conținut mare de calorii goale, afectând negativ dieta generală.

4. Compoturi

Fructele conservate în sirop pot părea o alegere practică și delicioasă, dar adesea prezintă dezavantaje pentru sănătate. Siropul în care sunt păstrate aceste fructe este de obicei plin de zaharuri adăugate, care pot provoca o creștere rapidă a zahărului din sânge după consum. Consumul frecvent de astfel de siropuri zaharoase poate duce la fluctuații de energie și pofte alimentare. De asemenea, aportul excesiv de zahăr poate încetini metabolismul pe termen lung, făcând mai dificilă gestionarea greutății.

„Fructele conservate în sirop nu sunt echivalente cu fructele proaspete. Siropul este de obicei bogat în zahăr adăugat pentru conservare. Nu recomand consumul, dar dacă alegi să le consumi, caută variante conservate în apă pentru a reduce zaharurile adăugate. Dacă singura opțiune sunt cele de fructe conservate în sirop, clătește-le bine cu apă după ce le treci printr-o sită.”

În plus, o dietă constantă bogată în zaharuri adăugate, cum sunt siropurile de fructe conservate, poate contribui la rezistența la insulină, crescând riscul problemelor metabolice.

5. Cereale la micul dejun

Cerealele la micul dejun, considerate adesea o alegere practică pentru dimineață, pot avea efecte importante asupra sănătății. Multe dintre cerealele disponibile în comerț sunt pline de zaharuri rafinate și carbohidrați procesați, ceea ce duce la o creștere bruscă a nivelului de zahăr din sânge după consum. Această creștere este urmată de o scădere rapidă, care poate provoca fluctuații de energie și pofte pentru alimente suplimentare bogate în carbohidrați. Consumul frecvent al acestor cereale poate contribui, de asemenea, la încetinirea metabolismului în timp, făcând gestionarea greutății mai dificilă. De asemenea, expunerea constantă la niveluri ridicate de carbohidrați rafinați poate duce la rezistență la insulină.

„Nu toate cerealele pentru mic dejun sunt la fel, dar majoritatea sunt bogate în zahăr și au valoare nutrițională scăzută. Dacă o cereală nu conține fibră, nu există nimic care să ajute la reglarea zahărului din sânge. Dacă dorești să consumi cereale de mic dejun, alege-le pe cele care au mai puțin de 10% din calorii provenind din zahăr; ideal ar fi să nu conțină zahăr adăugat deloc. Poți ajuta la reglarea zahărului din sânge consumând cerealele cu fructe tocate pentru fibră și lapte, care este o sursă bună de proteine. Combinând proteinele și fibra cu alimentele, poți ajuta la eliberarea treptată a zahărului în sânge, ceea ce ajută la controlarea creșterilor bruște ale zahărului din sânge,” explică Saari pentru shefinds.com.

