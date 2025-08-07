Ce s-a întâmplat cu cele 184.000 de tone de țiței contaminat al OMV Petrom și în cât timp trebuie returnat împrumutul din rezervele de stat. „Se poate să fi greșit rețeta la rafinare”

Pe 4 august, Ministerul Energiei a scos din stocurile de urgenţă 80.000 de tone de ţiţei şi 30.000 de tone de motorină, după ce Petrom a refuzat două transporturi însumând 184.000 de tone de ţiţei contaminat, venite pe filieră turcească. Răspunsul oficial al autorităților legat de ce s-a petrecut realmente cu cantitatea imensă de ţiţei a fost relativ evaziv, iar OMV Petrom a oferit, în urma solicitărilor făcute de presă, un răspuns prin care a „liniștit” apele, explicând sumar modul în care a avut loc compromiterea combustibilului.

Ziare.com a luat legătura cu Cosmin Păcuraru, expert în energie, autorul cărților „România – Energie și Geopolitică” (2018) și „Energia – o problemă de securitate națională” (2022), precum și a numeroase articole științifice în domeniul securității și politicilor energetice în publicații de specialitate naționale și internaționale, care a contextualizat impactul evenimentului, redacția documentând totodată și ipotezele de lucru privind modul în care a avut loc incidentul.

Ce s-a întâmplat la finele lunii iulie cu transportul de ţiţei din portul turcesc către Petrobrazi

Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Energiei, Compania OMV Petrom a informat instituția statului că, în perioada 16–18 iulie, a recepţionat un vas de ţiţei azer (de 92.000 de tone) încărcat în portul Ceyhan (Turcia). În urma analizelor re-efectuate şi la descărcare, acest lot de ţiţei s-a dovedit a fi contaminat cu cloruri organice de la portul de încărcare și, ca urmare a analizelor efectuate, Petrom a luat decizia de refuz la încărcare a încă unui transport de 92.000 de tone, acestea cumulând în 184.000 de tone de ţiţei de import, au devenit indisponibile din lanţul de aprovizionare al rafinăriei Petrobrazi.

Ulterior, OMV Petrom a solicitat eliberarea temporară a 80.000 de tone de ţiţei şi 30.000 de tone de motorină din stocurile de urgenţă ale statului, pentru a asigura continuitatea operării rafinăriei Petrobrazi şi menţinerea echilibrului pe piaţa naţională de produse petroliere. Potrivit Executivului, solicitarea a avut ca temei imposibilitatea altor rafinării de a prelua cantităţi din ţiţeiul contaminat, precum şi contaminarea, respectiv blocarea principalelor surse internaţionale de ţiţei de import (BTC, CPC).

„În aceste condiţii, s-a constatat existenţa unei situaţii de criză locală, cauzată de disfuncţionalităţi majore în aprovizionarea cu ţiţei. Eliberarea de produse din stocurile de urgenţă se poate autoriza doar în situaţia în care este declarată o situaţie de urgenţă – nivel de criză, cu notificarea prealabilă a Comisiei Europene – DG Energy.

Ministerul Energiei a notificat Comisia Europeană şi a declarat situaţia de urgenţă – nivel de criză. De asemenea, a autorizat eliberarea de stocuri de urgenţă din stocurile constituite de OMV Petrom, asigurând astfel funcţionarea neîntreruptă a rafinăriei şi evitarea unei perturbări majore pe piaţa naţională de carburanţi”, a mai precizat comunicatul ministerului.

Cum s-au contaminat încărcăturile cu ţiţei îndreptate spre Petrobrazi. „Să nu uităm totuși că Turcia cumpără petrol rusesc”

La solicitarea Ziarul Financiar, făcută pe 5 august, OMV Petrom a transmis public că „a depistat contaminări cu cloruri organice la două dintre transporturile cu ţiţei de import, de origine azeră, destinate rafinăriei Petrobrazi”. Potrivit informațiilor comunicate de companie, „clorurile organice, în concentraţii mari, prezintă riscuri pentru echipamentele rafinăriilor. Contaminarea a fost detectată prin procedurile obligatorii de control al calităţii impuse de companie, înainte ca ţiţeiul să ajungă la rafinărie. În prezent, rafinăria funcţionează în parametri normali, iar distribuţia de carburanţi pe piaţă nu este afectată”, a mai transmis OMV Petrom.

„În primul rând trebuie spus că noi nu știm adevărata proveniență a petrolului. Știm doar că OMV Petrom l-a contractat din Turcia. Să nu uităm totuși că Turcia cumpără petrol rusesc, îl prelucrează primar, adică foarte puțin, și îl vinde mai departe ca să nu se spună că au petrol rusesc. E o practică a Turciei de câțiva ani de a lua petrol din Rusia, a-i schimba puțin compoziția chimică printr-o rafinare superficială și a-l revinde mai departe ca petrol declarat de oriunde. Asta e tot. Probabil că rafinarea respectivă nu a fost făcută corespunzător. Însă e foarte important să spunem că nu poate fi demonstrat absolut nimic, deși nu poate fi exclusă nici ipoteza unui sabotaj”, a precizat Cosmin Păcuraru, expert în energie, pentru Ziare.com.

Păcuraru a transmis că, de când activează în domeniul energiei, de aproape 20 de ani, nu a auzit să se mai fi întâmplat ca o companie petrolieră să facă apel la statul român pentru a primi resurse din rezerva națională de ţiţei. „Fiecare firmă privată, fiindcă statul român nu mai deţine nicio rafinărie, obligă producătorii de benzină, motorină sau alte lichide combustibile să aibă o rezervă care, până la urmă, se construiește tot pe banii noștri, pentru că se reflectă în prețurile cu care populația, industria sau serviciile achiziționează respectivii combustibili.

Este posibil și un sabotaj, dar ce cred cu tărie este că au greșit rețeta rafinării primare din partea Turciei, iar ai noștri s-au prins mai târziu. În mod normal, când se încarcă respectivii combustibili pe tancuri, deci și petrol, și motorină sau benzină, se fac niște analize chimice de conformitate. Cine știe cum și dacă s-au făcut, ca până la urmă să se trezească ai noștri că nu e bine. În mod normal, Oil Terminal se ocupă cu transbordarea în sistemul de conducte. Ei ar fi trebuit să descopere și cel mai probabil chiar ei au descoperit”, a explicat Cosmin Păcuraru.

În ceea ce privește pierderile suferite de OMV Petrom, specialistul a explicat că, fiind o companie de anvergură, astfel de transporturi sunt asigurate, cu toate că, fără niciun fel de pârghii dinspre stat, pierderea ar putea cauza o criză pentru companie și pe piața de combustibil pentru câteva săptămâni. Menționăm că Petrom nu a publicat informațiile pe Bursa de Valori București, însă în perioada 15-17 iulie prețul ajustat al acțiunilor companiei a înregistrat o scădere până la un preț mediu de 0,7690 de lei la închiderea ședinței de tranzacționare, în prezent revenind la o valoare de 0,8055 de lei pe acțiune.

Ce sunt „clorurile organice”. Câteva ipoteze de lucru legate de modul în care s-ar fi putut produce contaminarea ţiţeiului cumpărat de OMV Petrom

Clorurile organice se referă la substanțele organice care conțin halogeni și se numesc, în chimie, derivați halogenați, termenul fiind dus, în uzul practic, către noțiunea de cloruri sau halogenuri de alchil. Astfel, termenul de „cloruri organice” poate fi considerat o denumire neștiințifică, improprie, dar acceptată. O variantă posibilă este ca vasele de transport pentru ţiţei să fi fost folosite pentru și halogenuri organice, care, de altfel, sunt substanțe foarte des folosite în industrie și care au aplicații practice precum obținerea de freoni sau de compuși organici de sinteză.

O altă ipoteză ține de sistemul de încărcare de la terminale, unde se poate să fi fost folosite aceleași conducte sau eventualele rezervoare intermediare, deoarece, atunci când se încarcă un vas petrolier, acest proces are loc direct din țevi de petrol sub presiune, prin mai multe rezervoare individuale. În momentul în care se schimbă alimentarea de la un rezervor la un altul, nu se poate închide conducta și, prin rezervoarele tampon, trece o anumită cantitate în exces de petrol, iar în acest flux, cantitatea în exces se varsă temporar în aceste rezervoare tampon. Riscul este ca în acele rezervoare tampon, chiar și o cantitate redusă de cloruri halogenate să compromită întreaga încărcătură de combustibil rafinat.

Amintim și că OMV Petrom, pentru a acoperi deficitul temporar de aprovizionare, a recurs și la surse alternative de petrol, provenite de pe pieţele internaţionale, inclusiv ţiţei de origine africană, completate parţial cu livrările din stocurile de urgenţă cerute statului român. Potrivit companiei, volumele extrase din rezerve urmează să fie înlocuite în aproximativ 60 de zile de la decizia de utilizare.

