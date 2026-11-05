Petrolul, în scădere firavă după eșecul lui republicanilor la alegerile. „S-ar putea ca Trump să ignore Democrații dacă impun redeschiderea strâmtorii Ormuz”

Victoria democraților în Senat și în Camera Reprezentanților în urma alegerilor de marți, 3 noiembrie, schimbă raportul de putere la Washington pentru ultimii doi ani ai mandatului lui Donald Trump, în condițiile în care, din ianuarie 2027, opoziția va putea bloca legi și numiri, controla agenda parlamentară și condiționa finanțarea politicilor administrației, inclusiv a operațiunilor militare. Președintele păstrează însă comanda armatei, conducerea diplomației și dreptul de veto. Pentru piața petrolului, consecința depinde de felul în care confruntarea politică se va transmite în războiul cu Iranul, în sancțiuni și în siguranța transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz.

Ședința din 4 noiembrie arată cât de riscantă ar fi concluzia că victoria democraților aduce automat petrol mai ieftin. La ora 09:30 în România, Reuters consemna Brent la 104,36 dolari pe baril și WTI la 96,72 dolari, ambele în creștere cu aproximativ 0,7%. În actualizarea de la 12:34 în România, agenția indica scăderi, cu Brent la 101,85 dolari și WTI la 94,91 dolari, dar trebuie să ținem cont că acestea sunt cotații din cursul tranzacționării, nu prețuri de închidere. „Riscurile de perturbare a aprovizionării în zona Strâmtorii Ormuz nu au dispărut”, a explicat pentru Reuters Priyanka Sachdeva, șefa departamentului de analiză a pieței de la Phillip Nova. Agenția relata și despre lovituri americane asupra insulei iraniene Qeshm, descrise de oficiali americani drept defensive, în timp ce continuau eforturile diplomatice de încheiere a conflictului. Rezultatul electoral se suprapune astfel peste o situație militară încă instabilă.

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Dacă noua majoritate reușește să crească presiunea pentru o soluție negociată și scade probabilitatea atacurilor asupra infrastructurii ori transporturilor, se poate reduce și componenta de preț asociată riscului de întrerupere a livrărilor, dar o escaladare ar putea produce efectul invers, spun specialiștii citați în presa internațională. Practic, consensul este că toate scenariile posibile sunt conditionate de decizii și de evoluția conflictului, în condițiile în care EIA, agenția americană pentru informații energetice, a explicat în trecut volatilitatea petrolului inclusiv prin capacitatea redusă a cererii și ofertei de a se adapta rapid pe termen scurt.

Într-un dialog cu Ziare.com, politologul Sergiu Mișcoiu a explicat, în primul rând, că „președintele este comandantul suprem al armatei, face în bună parte oficiul de decident în politica externă, însă se lovește, o dată, de problema bugetară, de creditele care trebuie votate pentru ca politica militară să continue. Și, în al doilea rând, se poate lovi de o intransigență a Congresului într-o direcție pe care deja democrații au arătat-o în legislativul care își încheie acum mandatul, dar, desigur, fiind în situația lor de minoritate, nu au putut să o promoveze mai departe: ideea că orice fel de intervenție externă care poate fi considerată echivalentă cu războiul trebuie să fie votată de legislativ. Nu poate președintele să intervină fără acordul legislativului.

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Și atunci, de exemplu, acțiuni precum cea din Iran ar putea deveni ilegale din punctul de vedere al acțiunii externe a lui Donald Trump. Există mijloace prin care legislativul poate să oblige executivul să se conformeze unor norme care sunt norme de drept aplicabile multisecular în cazul Statelor Unite ale Americii și al altor state.”

Potrivit acestuia, așadar, ceea ce poate să facă Congresul american este să impună, prin diverse măsuri pe care le adoptă, anumite decizii pe care Casa Albă le poate lua sau nu în considerare, în mare măsură. Și aici președintele american este totuși suficient de puternic instituțional, astfel încât Congresul să nu aibă neapărat pârghiile necesare pentru a merge înainte pe o direcție de hiperactivitate în politica internațională. „În felul acesta înțelegem de ce, până la urmă, va fi obligatoriu să existe și o minimă conlucrare între Trump și Congres. Situația actuală, cu prețurile foarte ridicate la carburanți, care a dus la situații chiar disperate în America, am văzut fermieri care votează pentru prima dată cu democrații și care nu consideră că mai au ce aștepta de la un regim care le scumpește viața, aceste situații sunt tratate de Congresul american cu multă retorică în alegeri, dar cred că, din punct de vedere factual, va fi foarte puțin de făcut din partea Congresului.

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Dacă Congresul îi impune lui Trump să se retragă din Iran și să negocieze prin metode pașnice redeschiderea Strâmtorii Ormuz, pentru ca aprovizionarea cu petrol să aibă loc, s-ar putea ca o asemenea inițiativă să fie ignorată de Trump sau chiar blocată la nivelul Curții Supreme și atunci Congresului nu-i va rămâne o marjă foarte mare de manevră în acest sens”, a mai explicat politologul, acesta menționând că la fel stau lucrurile și în ceea ce privește revenirea la sancțiuni sau restricții privind Federația Rusă. „Aici va fi interesant dacă Congresul va acționa rapid în această direcție, știind și că, așa cum arată cifrele acum, nu va face nicio schimbare petrolul rusesc care va veni înspre Statele Unite, în ceea ce privește scăderea prețurilor. Deci, până la urmă, cum se întâmplă în mai multe sisteme în care avem coabitare, și vedem unde poate duce asta în Polonia, de exemplu, Curtea Constituțională sau Curtea Supremă, Consiliul Constituțional, de la un sistem la altul, va avea un rol foarte important. Va tranșa zonele de competență reală și asta nu va mai ține, poate, seama de jurisprudența anterioară, așa cum se întâmpla foarte des în cazul Statelor Unite ale Americii. Și de aceea cred că va trebui să ne uităm cu atenție ce se întâmplă și acolo, pentru a vedea care e puterea reală a Congresului, mai ales în ceea ce privește eventuale decizii de politică externă.”

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Între timp, Wall Street Journal confirma că, deși a existat o mică descreștere în prețul petrolului pe bursele de mărfuri, traderii de pe piața petrolieră, în momentul de față, sunt mai degrabă atenți la deciziile care vor fi luate în viitor în legătură cu noi atacuri în Orientul Mijlociu, decât la schimbarea raporturilor de putere în Congres, pentru mizele puse pe burse. „E firesc, pentru că, evident, acest preț depinde de ceea ce se întâmplă pe teren, nu de raporturi de forță care rămân lucruri teoretice. Nu mai spunem că majoritatea aceasta va fi efectivă din ianuarie înainte și, până atunci, se mai pot întâmpla destule lucruri, în încă opt săptămâni sau câte mai sunt”, a concluzionat politologul.

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