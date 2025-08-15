Ieftiniri la carburanți, vineri, 15 august. Cu cât au scăzut prețurile pentru benzină și motorină

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 15 August 2025, ora 12:15
723 citiri
Ieftiniri la carburanți, vineri, 15 august. Cu cât au scăzut prețurile pentru benzină și motorină
Prețurile combustibililor din România s-au ieftinit moderat. FOTO Pexels

Vineri, 15 august 2025, prețurile la carburanți sunt în scădere, față de cele afișate în ziua precedentă, ieftinindu-se cu 3 bani pe litru, atât în cazul benzinei, cât și al motorinei.

Un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,29 și 7,46 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,93 și 8,18 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,62 și 7,74 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,98 și 8,29.

Pe de altă parte, trebuie precizat că prețul pentru un litru de GPL se menține constant, undeva în intervalul 3,43-3,61 lei. Potrivit România TV, la stațiile Lukoil din București (Coralilor și Chitila), Reșița, Ploiești (stațiile 1, 2 și 3), Târgoviște (stațiile 1, 2 și 4) și Chitila, un litru de benzină premium costă 7,99 lei.

Prețurile sunt ceva mai ridicate în benzinăriile Lukoil din București, Reșița, Târgoviște și Ploiești, unde un litru de benzină standard costă 7,29 lei, dar cel mai redus preț pentru benzina premium (tip ECTO 100) înregistrat în România este de 7,98 lei pe litru. Acest tarif se găsește în două stații LUKOIL: una situată în Sânnicolau Mare și cealaltă în Onești, mai arată sursa citată.

La stațiile Lukoil din București (Coralilor și Chitila), Reșița, Ploiești (stațiile 1, 2 și 3), Târgoviște (stațiile 1, 2 și 4) și Chitila, un litru de benzină premium costă 7,99 lei.

Pachetul II de măsuri pentru reducerea deficitului, publicat oficial de Ministerul Finanțelor. CASS mărit pentru mii de contribuabili și impozite mai mari cu 30%
Pachetul II de măsuri pentru reducerea deficitului, publicat oficial de Ministerul Finanțelor. CASS mărit pentru mii de contribuabili și impozite mai mari cu 30%
Ministerul Finanțelor a publicat joi seară, pe 14 august, proiectul privind al doilea pachet de măsuri fiscale, anunțat deja din iulie, care include schimbări privind taxarea...
De ce creșterea capitalului social al firmelor la 8000 de lei e, în realitate, praf în ochi: „O atenționare că s-a terminat perioada când nu vă plăteați taxele”
De ce creșterea capitalului social al firmelor la 8000 de lei e, în realitate, praf în ochi: „O atenționare că s-a terminat perioada când nu vă plăteați taxele”
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a prezentat miercuri, 13 august, măsuri incluse în reforma fiscală din al doilea pachet de măsuri fiscale. Printre acestea se numără și schimbări...
#carburanti, #pret benzina, #pret benzina Romania, #pret motorina, #pret GPL, #preturi carburanti , #pret carburanti
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
All-inclusive pe bani publici. O primarie din Arges face cursuri de mii de euro cu angajatii, la mare. Primar: "Merita, sunt banii mei"
Adevarul.ro
15 august, Sfanta Maria Mare. Traditii si ce nu este bine sa faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifica Pastele verii
DigiSport.ro
Neverosimil! Au inceput returul de la 0-3 si au luat rosu in minutul 18. Ce a urmat va ramane in istorie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ieftiniri la carburanți, vineri, 15 august. Cu cât au scăzut prețurile pentru benzină și motorină
  2. Pachetul II de măsuri pentru reducerea deficitului, publicat oficial de Ministerul Finanțelor. CASS mărit pentru mii de contribuabili și impozite mai mari cu 30%
  3. De ce creșterea capitalului social al firmelor la 8000 de lei e, în realitate, praf în ochi: „O atenționare că s-a terminat perioada când nu vă plăteați taxele”
  4. Guvernul ar „îmbunătăți” mai prost taxarea multinaționalelor: „Precum ai pune o siglă de Mercedes pe un Logan”
  5. Să stea liniștiți investitorii pe bursă când măsurile fiscale își fac de cap? Există un singur scenariu în care nivelul principalelor acțiuni ar scădea dramatic
  6. De ce râvnesc politicienii la Pilonul II. Miza bugetară imensă și ce s-a întâmplat în alte state când guvernele au pus mâna pe banii de pensie ai cetățenilor
  7. Savanții de la Yale au făcut o descoperire neobișnuită: Copacul cu 1.000 de miliarde de ființe vii VIDEO
  8. Cea mai bogată țară din lume s-a trezit din izolare: Trump o lovește cu o undă de șoc nemaivăzută
  9. Lovitură pentru fanii Google Pixel. Telefonul vedetă ar putea întârzia două luni
  10. Interdicție majoră pregătită în SUA: panourile OLED chinezești, în pericol de a dispărea de pe piață