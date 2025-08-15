Ieftiniri la carburanți, vineri, 15 august. Cu cât au scăzut prețurile pentru benzină și motorină

Vineri, 15 august 2025, prețurile la carburanți sunt în scădere, față de cele afișate în ziua precedentă, ieftinindu-se cu 3 bani pe litru, atât în cazul benzinei, cât și al motorinei.

Un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,29 și 7,46 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,93 și 8,18 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,62 și 7,74 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,98 și 8,29.

Pe de altă parte, trebuie precizat că prețul pentru un litru de GPL se menține constant, undeva în intervalul 3,43-3,61 lei. Potrivit România TV, la stațiile Lukoil din București (Coralilor și Chitila), Reșița, Ploiești (stațiile 1, 2 și 3), Târgoviște (stațiile 1, 2 și 4) și Chitila, un litru de benzină premium costă 7,99 lei.

Prețurile sunt ceva mai ridicate în benzinăriile Lukoil din București, Reșița, Târgoviște și Ploiești, unde un litru de benzină standard costă 7,29 lei, dar cel mai redus preț pentru benzina premium (tip ECTO 100) înregistrat în România este de 7,98 lei pe litru. Acest tarif se găsește în două stații LUKOIL: una situată în Sânnicolau Mare și cealaltă în Onești, mai arată sursa citată.

La stațiile Lukoil din București (Coralilor și Chitila), Reșița, Ploiești (stațiile 1, 2 și 3), Târgoviște (stațiile 1, 2 și 4) și Chitila, un litru de benzină premium costă 7,99 lei.

Ads