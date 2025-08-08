Scumpiri noi la carburanți, după ieftiniri succesive. Cu cât a crescut prețul benzinei

Stația Petrom de pe strada Brașov din Sectorul 6, București, afișa în dimineața zilei de 8 august un preț al benzinei standard de 7,39 lei pe litru și un preț al motorinei standard de 7,71 lei pe litru. Așadar, față de ziua precedentă, Petrom a crescut prețul benzinei cu 4 bani pe litru.

Cel mai probabil o creștere de preț de aceeași amploare va putea fi observată și la celelalte benzinării de lanț din România, relatează Economica.net.

Este prima scumpire care are loc la pompă după data de 1 august, când prețurile au crescut cu 42 de bani pe litru la benzină și cu 40 de bani pe litru la motorină, ca urmare a creșterii accizei și a TVA, și care survine după două ieftiniri. Astfel, ieri Petrom a coborât prețul motorinei cu 5 bani pe litru, fără a modifica și prețul benzinei. Cu trei zile în urmă, Petrom a coborât prețul benzinei cu 2 bani pe litru și prețul motorinei cu 5 bani pe litru.

Urmează noi scumpiri ale carburanților

La 1 ianuarie 2026, carburanții se vor scumpi din nou, ca urmare a unei noi majorări de acciză. Benzina se va scumpi cu încă 34 de bani pe litru, iar motorina se va scumpi cu alți 30 de bani pe litru, pe baza calculelor noastre. Desigur, dacă lucrurile nu se vor mai schimba între timp. Majorările de acciză și TVA au făcut parte din primul pachet de ajustare fiscală al guvernului Bolojan.

România consumă anual circa opt milioane de tone de carburanți, preponderent motorină.

