Bani de la stat pentru plata facturilor. Până când poate fi folosită tranșa a doua de 700 de lei de pe cardurile de energie

În cursul săptămânii trecute, voucherele pentru energie aflate în circulaţie au fost alimentate cu o nouă tranşă în valoare de 700 lei pentru fiecare beneficiar.

Sprijinul pentru compensarea facturilor la energie se acordă categoriilor de beneficiari eligibili pe baza listelor comunicate de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și verificate de Ministerul de Finanțe, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Telecomunicații și Agenția Naționale de Administrare Fiscală.

Cardurile sunt emise și distribuite de Compania Națională Poșta Română, instituție care asigură și furnizarea de informații către public privind emiterea, distribuirea și utilizarea cardurilor de energie, inclusiv cu privire la sesizările formulate. Aceste informații, inclusiv motivul pentru care o persoană nu a primit cardul de energie, pot fi aflate la call-center-ul C.N. Poșta Română: 0319966.

Atât cardurile aferente primei tranșe, cât și cele aferente celei de a doua tranșe, pot fi folosite până la data de 27 decembrie 2023.

Cine beneficiază de ajutor la energie: Pensionari cu venitul sub 2000 de lei, inclusiv; Pensionari de invaliditate cu venitul sub 2000 de lei, inclusiv; Persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venitul sub 2000 de lei, inclusiv; Familiile cu alocație de susținere. Media venitului lunar pe membru de familie nu poate depăși 2.000 de lei.

Cardul de energie acordă beneficiarilor posibilitatea achitării facturilor curente sau restante pentru: energie electrică, energie termică în sistem centralizat, butelie cu GPL propan pentru încălzire (exclus butelie GPL butan pentru uz casnic – gătit), gaze, lemne pentru foc (lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cum, resturi de lemn, tocătură provenită din lemn etc.), păcură, peleți și alte materiale doar pentru încălzire (de pildă, apă geotermală, cărbune, brichete rumeguș).

Acte necesare pentru plată: cardul de energie valabil, primit prin Poșta Română, actul de identitate al beneficiarului de sprijin, factura curentă sau restantă.