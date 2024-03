Au intrat zilele în sac pentru cardurile de energie din 2023. Cât timp mai pot fi folosite înainte ca fondurile să expire

Cele două tranșe de 700 de lei pe an au fost acordate în 2023 cu un termen inițial de valabilitate până la 31 decembrie, termen care a fost ulterior prelungit până la 31 martie 2024. FOTO Pixabay

Românii cu venituri mici au beneficiat pe parcursul ultimilor doi ani de un ajutor de stat sub forma unor vouchere de energie în cuantumul a două tranșe anuale de câte 700 de lei, menite să-i ajute să își achite facturile curente și restante pentru consumul de energie de la adresa de domiciliu. La data de 31 martie 2024, cardurile de energie urmează să expire, astfel încât cei care au reușit să beneficieze de ajutor mai au doar câteva zile să se folosească de sume pentru a-și compensa cheltuielile cu energia.

Programul de ajutorare a persoanelor cu venituri mici, prelungit anul trecut

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 166/2022, persoanele care solicită cardul de energie și se încadrează în mai multe categorii beneficiare pot primi contravaloarea unui voucher nominal de sprijin. Astfel, dacă la un loc de consum domiciliază sau au reședința mai mulți beneficiari, acest ajutor financiar de stat se va acorda o singură dată la respectivul loc de consum.

Potrivit precizărilor oferite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cele două tranșe de 700 de lei pe an au fost acordate în 2023 cu un termen inițial de valabilitate până la 31 decembrie, termen care a fost ulterior prelungit până la 31 martie 2024, dată dincolo de care subvenția nu mai este valabilă.

Cine beneficiază de cardurile de energie din 2023 și cum pot fi folosite

Informarea oficială precizează că, persoanele solicitante trebuie să știe că vor fi înștiințate în cazul în care autoritățile descoperă situații care le fac neeligibile. În această situație, potențialii beneficiari pot suna la numărul de telefon 031.9966 creat de Poșta Română unde vor primi informații suplimentare. Totodată, dacă la un loc de consum unde locuiesc unul sau mai mulți beneficiari își mai au domiciliul și alte persoane care nu se încadrează în categoriile de beneficiari vor fi luate în calcul și veniturile acestora.

Beneficiarii astfel eligibili primesc un card de energie care le permite să achite facturile curente sau restante pentru o gamă largă de servicii și produse energetice, inclusiv electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Utilizarea cardului este specificată clar: plățile se pot efectua doar pentru locul de consum din domiciliul beneficiarului și permit efectuarea mai multor plăți, către diferiți furnizori, până la epuizarea sumei disponibile pe card. În cadrul programului de sprijin, beneficiarii pot efectua gratuit până la opt plăți pe loc de consum, urmând ca pentru plățile ulterioare să fie percepută o taxă de 2,5 lei per plată. Importanța acestui ajutor constă în faptul că nu este considerat venit și, prin urmare, nu influențează alte forme de sprijin social precum venitul minim garantat sau alocația pentru susținerea familiei, nici nu afectează statutul de consumator vulnerabil de energie.

MIPE specifică modul în care beneficiarii pot utiliza acest ajutor pentru plata facturilor de energie: direct la poștaș, la orice oficiu poștal din mediul urban sau rural, în funcție de domiciliul beneficiarului, și online, cu linkuri utile și un ghid de plată online disponibil pe site.

Categoriile de beneficiari eligibili pentru acest ajutor sunt bine definite, incluzând pensionari peste 60 de ani cu venituri sub 2.000 lei, pensionari de invaliditate, persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, familii cu alocație de susținere și familii sau persoane care primesc ajutor social, cu condiția ca venitul net per coabitant să nu depășească 2.000 lei pe loc de consum. Procedura de selecție a beneficiarilor include stabilirea listei potențialilor beneficiari, verificarea veniturilor și a numărului de locuitori per punct de consum, și asigurarea că media venitului nu depășește pragul stabilit.

Condițiile de acordare a ajutorului sunt clare: cardul este livrat de Poșta Română la domiciliul beneficiarului, cu confirmare de primire, și este destinat utilizării unice per beneficiar sau loc de consum, indiferent de numărul beneficiarilor care locuiesc la aceeași adresă. Valabilitatea cardului și termenele pentru utilizarea sprijinului sunt strict definite, cu precizarea că sumele neutilizate se anulează la expirarea cardului.

Actele necesare pentru efectuarea plăților includ cardul de energie, actul de identitate al beneficiarului sau documentul de împuternicire și factura sau alte documente justificative. În cazul alimentării cu energie termică în regim centralizat, beneficiarii trebuie să solicite un certificat de validare a datoriei de la asociația de proprietari/locatari, care, împreună cu Poșta Română, facilitează procesul de plată.

Banii trebuie folosiți doar pentru compensarea facturilor la energie. Atenționările MIPE împotriva încercărilor de a retrage bani de pe carduri

Utilizarea cardurilor de energie este strict reglementată pentru a asigura că acestea servesc scopului lor principal: achitarea facturilor de energie. Nu este permisă retragerea de numerar de pe carduri, iar încercările de vânzare sau donare a cardurilor nu sunt doar interzise, ci și penalizate sever, cu amenzi contravenționale cuprinse între 42.000 și 60.000 de lei pentru orice încercare de vânzare, utilizarea cardurilor pentru plata altor produse sau servicii decât cele energetice atrăgând, de asemenea, amenzi contravenționale între 4.500 și 6.000 de lei.

În situațiile unde există dificultăți în stabilirea numărului exact de locatari la un punct de consum, MIPE explică procedura declarației pe proprie răspundere. Acest document esențial trebuie completat de potențialii beneficiari atunci când adresa din cartea de identitate nu include nomenclatorul stradal sau când mai mulți indivizi sunt înregistrați la aceeași adresă. Poșta Română are rolul de a distribui și colecta aceste declarații într-un termen de maxim 3 zile de la identificarea situațiilor, pentru recalcularea mediei veniturilor și actualizarea listelor de beneficiari.

Ancheta socială reprezintă un alt instrument important descris de MIPE, utilizat în cazurile în care veniturile unei persoane care nu mai locuiește la adresa respectivă sunt încă luate în calcul. În aceste circumstanțe, potențialii beneficiari pot solicita o anchetă socială la primărie pentru a clarifica numărul real și identitatea persoanelor care locuiesc efectiv la locul de consum. Rezultatele anchetei sunt transmise ulterior Poștei pentru actualizarea listelor, asigurând că ajutorul este distribuit corect și eficient celor eligibili.

Cardul de energie 2024: Sumele de anul trecut expiră, dar Guvernul urmează să furnizeze familiilor vulnerabile ajutor pentru montarea de sisteme de încălzire

Pe 30 decembrie 2023, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care stabileşte măsuri în vederea acordării sprijinului temporar pentru suportarea facturilor la energie și în 2024. Potrivit actului normativ, persoanele vulnerabile vor beneficia de un card de energie, fără valoare nominală, prin care se conferă titularului dreptul de a primi sprijin financiar pentru compensarea parţială a cheltuielilor cu energia.

În plus, acest suport financiar va acoperi și cheltuielile pentru achiziționarea și instalarea sistemelor de măsurare individuală a consumului de energie termică, începând cu 15 aprilie 2024. Valoarea maximă a ajutorului este de 750 de lei și poate fi folosită până la 27 decembrie 2024. Ajutorul se va oferi per locuință sau gospodărie vulnerabilă numai după ce o entitate certificată instalează sisteme de distribuire a costurilor pentru energia termică, incluzând și valve de ajustare a consumului de energie, pe baza unui raport de instalare și a facturii respective.

Realizarea plății cu cardul de energie va trebui are loc prin parcurgerea mai multor pași: după completarea plății prin mandat poștal către contul furnizorului de energie sau al asociației de proprietari/de locatari, se primește dovada plății pe care este înscrisă suma rămasă după efectuarea plății, valoarea plății care a fost efectuată și furnizorul către care s‑a realizat plata. Certificatul de validare a datoriei, necesar pentru efectuarea plăților către asociațiile de proprietari/de locatari, este emis de asociație la solicitarea beneficiarului cardului de energie, explică Libertatea într-un material informativ în ianuarie.

Certificatul de validare a datoriei este acel document care este emis de către asociația de proprietari/de locatari pentru a atesta datoria curentă sau restantă a beneficiarului de ajutor față de asociația de proprietari/de locatari, care a rezultat din furnizarea de energie termică în sistem centralizat de termoficare. În acest sens, asociațiile de proprietari/de locatari vor încheia protocoale de colaborare cu Poșta Română pentru a putea comunica conturile bancare și orice alte date care sunt necesare pentru a vira sumele aferente mandatelor poștale emise prin utilizarea cardurilor de energie.

Beneficiarii de carduri de energie care sunt racordați la alimentarea cu energie termică în regim centralizat de termoficare vor trebui să solicite eliberarea acestui certificat de către asociația de proprietari unde este înscris. Odată ce l-au primit, pentru a putea achita factura la energie termică, aceștia vor trebui să prezinte certificatul de validare a datoriei poștașului sau oficiantului poștal. Documentul trebuie să fie însoțit de cartea de identitate și cardul de energie ale beneficiarului. Este important de știut faptul că aceste certificate de validare a datoriilor se emit în două exemplare. Unul dintre acestea va rămâne la asociația de proprietari/de locatari emitentă, iar cel de-al doilea va fi păstrat la Poșta Română, potrivit sursei citate.

Ministerul Energiei ia în calcul o posibilă prelungire a schemei de plafonară până în 2026

Potrivit România TV, schema de compensare – plafonare pentru energie ar putea fi prelungită până în 2026, iar un răspuns final va fi făcut public în maximum două săptămâni, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Întrebat dacă schema de compensare – plafonare ar putea fi prelungită şi după luna martie a anului viitor, ministrul Energiei nu a negat această variantă.

„E o variantă de prelungire a schemei de plafonare până în 2026, dar nu vreau să mă pronunț. Un răspuns final sper să îl avem în maxim două săptămâni, Vom purta o corespondenţă cu Comisia Europeană pe tema asta. Comisia ne lasă”, a precizat demnitarul, potrivit sursei citate.

