Momentul în care cântăreața Cardi B aruncă cu microfonul într-un spectator. Ce a determinat gestul extrem VIDEO

Cântăreaţa Cardi B, care susţinea sâmbătă un concert în Las Vegas, a ripistat când cineva din mulţime a aruncat cu conţinutul băuturii sale în ea, în timp ce interpreta hitul său „Bodak Yellow”. Surprinsă şi deranjată de acest gest, Cardi B a contraatacat aruncând cu microfonul direct în persoana în cauză, înainte ca responsabilii cu securitatea să intervină, după cum se poate vedea într-o înregistrare video postată pe reţelele de socializare.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb