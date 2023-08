Ce se va întâmpla cu cântăreața care a aruncat cu microfonul într-un spectator VIDEO

Poliţia din Las Vegas a anunţat, luni, că a deschis o anchetă pentru agresiune, la câteva zile după lansarea unui videoclip în care apare cântăreaţa de rap Cardi B aruncând microfonul într-un spectator, în timpul unui concert din Las Vegas, pe 29 iulie.

În imaginile, care au devenit rapid virale pe reţelele de socializare, interpreta melodiilor „WAP” şi „Money” se răzbună aruncând obiectul în direcţia unui spectator care i-a aruncat în faţă o băutură. În videoclipuri, persoana care a aruncat lichidul îşi cere scuze, deoarece au intervenit agenţii de securitate. Alte videoclipuri par să arate că artista a ratat ţinta.

După aceste evenimente, poliţiştii din Las Vegas au confirmat că o femeie i-a contactat pentru a raporta un atac.

„Potrivit victimei, aceasta participa la un eveniment pe 29 iulie, la o proprietate situată în blocul 3500 din Las Vegas Boulevard”, a explicat ea într-un comunicat transmis presei americane. „În timpul unui concert, a fost lovită de un obiect aruncat de pe scenă”. În declaraţia poliţiei nu se menţionează numele Cardi B, dar data şi locaţia se potrivesc cu prestaţia ei.

Someone threw a drink at Cardi B and got a mic to the face pic.twitter.com/51slPlXAxX