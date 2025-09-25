A încetat din viață Cardinalul Lucian Mureșan, al treilea ”soldat al Papei” din istoria Bisericii Catolice din România

Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a încetat din viață joi, 25 septembrie, la vârsta de 94 de ani.

"Cu regret și durere în suflet, dar întăriți de speranță în mila și mângâierea care vin de la Dumnezeu, anunțăm că Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan (...) a trecut la Domnul. Toți cei care l-au cunoscut pe Preafericitul Părinte Cardinal Lucian, episcopi, preoți, persoane consacrate și credincioși, înalță rugăciuni pentru odihna sufletului blândului slujitor al Domnului, cu credință în Mântuitorul nostru Isus Cristos, Cel Înviat a treia zi", a transmis Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș, într-un comunicat de presă.

Detaliile legate de funeraliile Cardinalului Lucian Mureșan vor fi comunicate ulterior, se mai spune în comunicat.

Cine a fost Eminența Sa Lucian Mureșan

Lucian Mureșan, arhiepiscopul major de Făgăraș și Alba Iulia, a fost al treilea cardinal din istoria Bisericii catolice din România, scrie VaticanNews.

Născut în 1931, a fost urmărit de Securitate, dar a reușit să fie sfințit preot în clandestinitate în 1964. Numit și instalat episcop de Maramureș în 1986, a continuat să lucreze la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri până la pensie.

În 1990 a fost ales și numit de Sfântul Ioan Paul al II-lea episcop de Maramureș, iar din 4 iulie 1994 a devenit arhiepiscop de Făgăraș și Alba Iulia.

În 16 decembrie 2005, Papa Benedict al XVI-lea a ridicat Biserica Română Unită la demnitatea de arhiepiscopie majoră, bucurându-se de aceleași drepturi pe care le dețin patriarhiile catolice orientale.

A fost creat cardinal la consistoriul public din 18 februarie 2012, prezidat de papa Benedict în bazilica Sfântul Petru. Cardinalul Lucian este membru al Congregației pentru Bisericile Orientale.

Înaintea lui Lucian Mureșan au mai fost cardinali Iuliu Hossu (1885-1970) și Alexandru Todea (1912-2002).

