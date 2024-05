Vineri, 31 mai, este ultima zi în care românii pot plăti facturile la căldură și la curent electric cu cardurile de energie. În caz contrar, suma alocată pe aceste carduri nu va mai putea fi folosită pentru plata facturilor, informează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

În cazul în care nu mai sunt facturi de plată, însă, beneficiarul cardului de energie mai are disponibilă o sumă pe voucherul de energie, poate fi retrasă în numerar, termenul limită fiind vineri, 31 mai, conform observatornews.ro.

Aproape 1,1 milioane de beneficiari încă dispun de fonduri pe carduri, arată ultima evidență a MIPE.

Cum pot fi folosite cardurile de energie

Cardurile pot fi utilizate pentru plata atât a facturilor actuale, cât și a celor restante. Totuși, ele pot fi folosite doar pentru consumul de energie la adresa de reședință a beneficiarului.

Românii care primesc ajutor pentru plata facturilor la energie și curent sunt: pensionari cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv; pensionari de invaliditate cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv; persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv; familie cu alocaţie de susţinere; familie/persoană cu ajutor social.

Media venitului lunar pe fiecare membru de familie nu poate depăşi 2.000 de lei.