Cargobot din Bulgaria sechestrat în Marea Arabiei. Nu este clar dacă agresorii sunt rebelii houthi din Yemen sau pirații FOTO VIDEO

O navă cargo bulgară este sechestrată de joi, 14 decembrie, în Marea Arabiei, la circa 380 de mile nautice de insula yemenită Socotra, a anunţat vineri guvernul de la Sofia, în timp ce rebelii houthi din Yemen au revendicat atacuri asupra altor două nave, relatează agenţia EFE.

Cargobotul bulgar "Ruen" are la bord 18 membri ai echipajului (din Bulgaria, Myanmar şi Angola) şi aparţine companiei bulgare de stat Navibulgar. Aceasta a pierdut contactul cu echipajul navei, telefoanele prin satelit fiind deconectate. Încă nu este clar dacă nava este sechestrată de piraţi sau de către rebelii houthi din Yemen.

Aceştia din urmă au revendicat vineri atacurile asupra a două nave portcontainer, ambele sub pavilion liberian, în apropierea coastelor Yemenului, pe ruta maritimă din Marea Roşie esenţială pentru comerţul mondial. La bordul celor două nave au survenit incendii după ce au fost lovite cu drone sau rachete.

Un purtător de cuvânt al rebelilor houthi, aliaţi ai Iranului, a spus în timpul unui marş de solidaritate cu poporul palestinian desfăşurat în capitala yemenită Sana'a că forţele navale ale insurgenţilor "au desfăşurat o operaţiune militară împotriva a două nave portcontainer (MSC Alanya şi MSC PALATIUM III) care se îndreptau către Israel".

A cargo ship "Ruen" was seized off the coast of Yemen in the Arabian Sea,the ship belongs to the company "Bulgarian Marine Fleet"https://t.co/5hUkr71exo pic.twitter.com/8gQbEW3r55