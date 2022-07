Vapor ucrainean eșuat în zona Chilia Veche. A plutit în derivă și a avariat o ambarcațiune VIDEO

Un incident naval a avut loc joi, 22 iuie, în zona Chilia Veche.

Un vapor ucrainean (Chalsi), care era „la ancoră” în zona Chilia Nouă (Ucraina), a început, din motive încă necunoscute, să plutească în derivă până pe malul românesc al brațului Chilia. Acolo a lovit pontonul unei pensiuni, avariind și cel puțin o ambarcațiune, anunță dobrogealive.ro.

Vapor ucrainean eșuat în zona Chilia Veche SURSA dobrogealive.ro

În scurt timp, un remorcher ucrainean a scos nava din zona respectivă.

Poliția de Frontieră investighează incidentul.

Potrivit sursei citate, cargoul Chalsi este sub pavilion Palau și aparține armatorului BLACK SEA SHIPPING MANAGEMENT CO LTD ODESSA.

