Într-o lume de business plină de bărbați, orgolii, grabă și decizii, astăzi am văzut o femeie.

Eu eram unicul ei interlocutor, dincolo de un ecran. Plină de ambiție, determinare și foarte clară în exprimare, eram eu.

Ea, de partea cealaltă: caldă, empatică, vorbind cu pauze, cu o intonație care invita la reflecție și cu o privire blândă.

După primele ei propoziții mi-am coborât tonul. Deși eu inițiasem discuția, tot ce voiam era să ascult. Ascultam și notam, cu speranța că, recitind fiecare cuvânt, mă voi putea umple cumva de calitățile ei.

Uneori, Universul mă binecuvântează și îmi trimite oameni atât de frumoși. Astăzi, mi-a trimis o femeie.

Privirea ei era diferită, limbajul încărcat de empatie, ritmul conversației parcă avea un tempo doar al ei.

Într-o lume de cifre și obiective, ea rămăsese… femeie.

Cum a reușit? Cum de nu s-a schimbat? Nu era și ea preocupată de aceleași lucruri ca mine? Cum își formula ea un „call to action”?

Până astăzi am crezut că am atins un nivel solid în felul meu de a face lucrurile. De azi înainte însă, am un nou reper după care să mă ghidez.

Și mă întreb: oare noi, femeile, ne dăm seama de impactul pe care îl avem în viața oamenilor?

Avem cele mai diverse roluri: mamă, soție, iubită, prietenă, fiică, soră, manager, vânzător, PR pentru cei dragi, mentor, coach, terapeut, maseur la nevoie, farmacistă, bucătar, designer – tot ce îți poți imagina.

Cum reușim să trecem de la unul la altul? Și, mai ales, cum reușim să ne adaptăm starea de la o situație la alta?

Eu am avut nevoie de acest moment de trezire, și am simțit că era momentul să rup ritmul. Și așa cum scrisesem cu o săptămână în urmă, uneori e important să ai alături de tine pe cineva, care îți spune să încetinești, să rupi ritmul. Și chiar și în momentele când ai pe acest cineva, dar refuzi să auzi, iată că Universul îți trimite altfel de semne.

Cu admirație, pentru toate femeile care îndeplinesc aceste roluri…

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

