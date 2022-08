Mi-am ales meseria potrivită? Jonglerii între job, carieră, destin, pasiune și hobby

”De ce am ajuns să fac ceea ce fac?”. ”Ce fac acum pentru că am nevoie de bani pentru a-mi asigura traiul, deși psihic și emoțional sunt epuizat și pur și simplu nu mai pot suporta munca pe care o fac?”

Viața îți este liberă. Care este viziunea ta în toată această poveste va face mai devreme sau mai târziu diferența. Pentru că știu oameni care au ales să rămână la același loc de muncă deși nu le făcea plăcere, doar pentru că aveau o anumită siguranță a zilei de mâine. Fugeau de teama de a o lua de la capăt, de teama de a fi angajat nou, de a avea un șef mai tânăr, de a trebui să demonstreze că sunt buni în ceea ce fac. Chiar dacă salariul nu le ajungea nici măcar două săptămâni.

O iau de la capăt și încep prin a defini termenii menționați mai sus. De ce cred că este important să facem diferența între ei? Pentru că suntem influențați mental de ceea ce spunem, de cum ne manifestăm – și atunci, conștientizarea este cheia pentru a fi siguri că am ales corect ce este important pentru noi în viață.

Job-ul, sau meseria – este ce trebuie să faci tu zilnic într-un loc anume (locație) pentru 6-8 ore pentru a avea cu ce să plătești mai apoi dări, bunuri de consum, mâncare și nu numai. Acel loc despre care ni se povestește când suntem mici. Ni se spune - mergi la școală, ia-ți un loc de muncă. Pentru că mai târziu în viață să avem un scop în viață. Dacă de fapt un job ne dă un scop în viață este o cu totul altă discuție, și o să o țin pentru mai târziu.

Cariera – pe de altă parte, este o întreagă traiectorie de evoluție profesională pe care o creionăm, și urmăm pe parcursul deceniilor. Ea se tot conturează și creează, poate fi în același domeniu de lucru, poate fi modelată în funcție de cum alegem să evoluăm profesional.

Ads

Destin - aici nu ar fi vorba numai despre locul de muncă. Suntem mulți cei care nici nu credem în existența unui destin, a ceva predestinat, însă pentru aceia care consideră că există, și că deja ne este scris în stele/hărti astrale care va fi parcursul nostru în viață – personal și profesional, suntem ok și îi înțelegem că ei aleg să se lase în voia sorții. Acceptă ceea ce primesc în viață și au pe cine da vina – ”pe destin”, așa a fost să fie.

Pasiunea – Înclinație vie, însoțită de plăcere pentru obiectul studiat sau pentru profesiunea exercitată. În cuvinte mai ușoare – pasiunea este acea activitate care ne face plăcere să o întreprindem oricând, la orice oră. Ne dorim deci, să facem același lucru de fiecare dată și ne și pricepem, sau devenim pricepuți în această activitate. Mai mult, este o stare afectivă și intelectuală deosebit de intensă și stabilă, manifestată ca o tendință care polarizează procesele psihice ale omului, determinându-l prin intensitatea efectelor sau prin permanența acțiunii lor. Pentru că pasiunile sunt activități sau idei care te inspiră, atunci ai putea lua în considerare posibilitatea de a face o carieră din ele. De exemplu, este posibil să aveți o pasiune pentru cofetărie sau pentru animale. O persoană pasionată de machiaj și combinații de culori, ar putea începe să lucreze pe cont propriu ca make up artist.

Ads

Hobby-ul este o preocupare de predilecție a cuiva, fără legătură cu profesiunea sa, pe care îl exercită în timpul liber. Există multe tipuri de hobby-uri pe care le puteți avea. De exemplu, ați putea alerga, face fotografii sau cânta la un instrument ca hobby. De obicei, vă puteți dedica hobby-urilor ca modalitate de a vă relaxa fără a simți că trebuie să vă îndepliniți activitățile la anumite ore sau în anumite termene.

În pasiune implicăm foarte multă muncă, nicidecum relaxare ca în cazul unui hobby. În destin, fie că este pozitiv sau negativ, acceptăm de bun ceea ce primim. Blamăm sau mulțumim în funcție de cum ne raportăm la realitate, însă nu decidem să facem ceva, punem pe seama divinității rezultatele.

”De ce am ajuns să fac ceea ce fac?” Ne întrebăm oare vreodată? Desigur, simțim de multe ori epuizare, mâhnire sau dimpotrivă, bucurie și împlinire chiar dacă suntem secătuiți de energie la sfârșitul unei zile lungi de muncă. Tendința actuală pe care o tot auzim este să iubești ceea ce faci, să lucrezi din pasiune, să îți alegi job-ul în funcție de ce hobby-uri ai. Ușor de zis – dar cum facem așa ceva? Sau sunt ele exprimări corecte? Am făcut o ușoară diferențiere între termeni la început, tocmai pentru a observa și analiza care este limbajul pe care îl folosim – să vedem dacă îl folosim corect în cazul nostru, dacă ne raportăm corect la realitatea în care ne afăm.

Ads

În funcție și de cum ne raportăm la viață, vom alege alți și alți termeni. Suntem fericiți să urmăm modelul clasic – mergi la școală, ia-ți un job, ia-ți o casă, fă-ți o familie, ieși la pensie? Sau urmăm alt model? Care este modelul prin care ne trăim viața și cum ne asigurăm veniturile necesare? Cât de importante sunt ele? Ce fel de cheltuieli am lunar?

Suntem liniștiți în neliniște și nesiguranța zilei de mâine? Mulți oameni care lucrează pe cont propriu (freelanceri), chiar și în domeniul beauty, asta experimentează -dacă nu zilnic, măcar lunar – ce se va întâmpla cu volumul de clienți, cum voi plăti facturi, chirii la muncă și acasă, ce se va schimba? Am o locație bună? Se întâmplă ceva economic sau social care să îmi afecteze afacerea? Sunt destul de nișat(ă) și cunoscut(ă) astfel încât să rămân competitiv în domeniul meu?

Viața este atât de impredictibilă încât, fie că vrem sau nu, suntem obligați să ne acomodăm cu incertitudinea. Contează care este totuși nivelul pe care îl suportăm și cum alegem să privim cariera.

Ads

Când sunt într-un job la care merg 9-12 ore pe zi, în modelul de viață clasic – școală, job, familie – și realizez după ani de zile că nu mă mai potrivesc unde mă aflu, ce fac? Suport? Rezist? Dar ce fac acum pentru că am nevoie de bani pentru a-mi asigura traiul zilnic, deși psihic și emoțional sunt epuizat și pur și simplu nu mai pot suporta munca pe care o fac?

Sunt întrebări la care este cazul să reflectezi singur, iar apoi să faci liste și liste de ce știi tu să faci, cum știi să faci – ce poți să faci pentru tine pentru a te simți mai bine. Este greu, și nu mulți reușesc singuri din prima, așa că este în regulă dacă la început ceri ajutor. Ulterior, când vei fi mai odihnit și vei ști care îți sunt resursele și capacitățile, vei putea vedea clar și vei lua direct deciziile.

Ia totuși la rece întrebările de mai sus și în apus de soare, privind cerul, argumentează-ți ție pentru a te auto-evalua și vedea unde te situezi.

”Fac ce îmi place, dar nu e un domeniu bine plătit. Ce fac?” - uneori întrebarea cea mai simplă este dacă te afli în locul potrivit. Poate că angajatorul actual nu te plătește de fapt cu cât ai tu nevoie. Poate încă nu ai experiența necesară pentru a obține venitul dorit. Dacă nu este acesta cazul, poți încerca să lucrezi și pe cont prorpiu o vreme, pentru a suplimenta bugetul. Citește numerele anterioare ale revistei pentru că vei găsi resurse utile despre cum să te promovezi. Voi trata și eu în viitor această tematică și cu siguranță îți va fi de folos.

Ads

Sincer, această idee că domeniul de activitate este prost plătit nu prea mai există în 2022. Sigur există o variantă, un motiv care poate fi ușor de modelat și poți astfel să găsești echilibrul căutat.

Viața îți este liberă. Poți alege să faci orice vrei tu în timpul liber. Este fix vorba despre cum privești tu lumea și încrederea pe care vrei să ți-o oferi. Ești pregătit să lucrezi la nevoile tale? Ești pregătit să te observi din exterior cum reacționezi în societate? Cum reglezi emoțiile care te cuprind, cum te raportezi la oamenii din jurul tău.

2022 aduce atâtea oportunități, încât numai să nu fii pregătit emoțional și să nu ști cum să faci loc în viața ta unor noi proiecte te poate ține în loc.

Ce îți trebuie? O viziune, să știi unde vrei să ajungi, ce îți dorești și apoi un plan bine gândit, cu obiective clare și listă de resurse. Dar ai curajul să îți faci timp pentru așa ceva?

Îți las un tabel care să te ajute la stabilirea unui plan pentru obiectivele tale și a atinge schimbare în viață.

De unde știu că lucrez în domeniul potrivit?

Este extrem de important să te cunoști cât mai bine și să îți știi calitățile și defectele din toate punctele de vedere. Gândește-te la cele mai importante 3-5 abilități pe care le ai deja și pe care vrei să le consolidezi mai departe. Aceștia sunt factorii care influențează alegerea profesiei tale în mod direct. După ce te-ai gândit bine la abilitățile și interesele tale, realizează o listă cu profesiile care crezi că ar putea fi potrivite pentru tine. Uneori nici nu știm de fapt ce meserii există, așa că te poți ajuta căutând pe site-uri de angajări posturi și citind fișa postului. Ar fi indicat să ai o lista cu cel puțin zece alegeri pentru a putea tria. Probabil ai deja în minte câteva joburi la care te-ai mai gândit și înainte, dar ia în considerare faptul că sunt nenumărate domenii despre care, încă nu știi multe lucruri.

Caută să faci practică o vreme în aceste domenii în timpul liber pentru a vedea care ți se potrivește mai bine și așa poți afla și dacă este cazul să faci o schimbare profesională.

Te las cu emoția necunoscutului și cu plăcerea reflecției personale – autocunoașterea este sfântă, ea te va ajuta mereu în toate. Iar de aici să pleci cu gândul că orice ar fi, viața îți va pune pe tavă multe uși pe care să le deschizi. Tu pe care o alegi?

Sunt aici să te ascult, suntem doar la un apel distanță – ne putem auzi dacă îmi scrii aici.

https://about.me/larisacristea

Pasionata de povestile de viata ale oamenilor si de dezvoltarea lor personala si de mentalitate, Larisa Cristea este sociolog, educator specializat si mama.

Cu experienta de peste 7 ani in voluntariat, fondator ONG Inapoi Acasa si implicare in proiecte sociale, ajuta oamenii din jur sa fie mai constienti de capacitatile si puterea pe care le au in ei in a-si atinge obiectivele si sa duca mai departe obiceiuri de viata sanatoase.

Sustine ateliere anti-bullying in scolile din Romania, colaboreaza cu editorialul Jurnal de Estetica si lucreaza in cercetare de piata, ajutand brandurile sa isi inteleaga publicul si consumatorii mai bine.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads