8 directori au fost întrebați care este cel mai bun sfat legat de carieră pe care l-au primit vreodată. "Mi-a deschis multe uși"

Adevărul din spatele fiecărui sfat de carieră valoros este că este, în esență, subiectiv.

Business Insider a vorbit cu zeci de directori din companii diferite – de la giganți tehnologici precum Amazon până la startup-uri aflate la început – și realitatea este că succesul depinde adesea de o combinație de factori: momentul potrivit, industrie, rețele personale, talent și ambiție.

Deși nu există o singură cale spre vârf, e util să afli ce a funcționat pentru cei care au ajuns acolo.

Opt executivi au mărturisit care este cel mai bun sfat de carieră pe care l-au primit vreodată. Iată ce i-a marcat cel mai mult:

Colleen Aubrey, vicepreședinte senior AWS, soluții AI aplicate

Colleen Aubrey lucrează la Amazon de peste 20 de ani, colaborând cu Jeff Bezos și alți lideri de top. Ea spune că unul dintre cele mai bune sfaturi primite a venit de la Eric Broussard, omul care a angajat-o și care este acum vicepreședinte Amazon pentru vânzări globale și servicii internaționale pentru comercianți.

În primele 18 luni la Amazon, Broussard i-a spus: „Construiește-ți o reputație de persoană care livrează rezultate excepționale, indiferent de circumstanțe.”

Dacă reușea asta, i-a explicat el, numele ei ar fi fost primul care le-ar fi venit în minte managerilor când apăreau noi oportunități.

„Cred că a avut dreptate și am urmat acel sfat”, a spus Aubrey. „Mi-a deschis multe uși în cadrul companiei.”

Dr. Darshan Shah, fondator și CEO Next Health

Inițial chirurg, Dr. Darshan Shah a făcut tranziția spre industria longevității în urmă cu aproximativ zece ani. El spune că cel mai bun sfat de carieră primit a fost legat de gestionarea banilor după succes.

„Când începi să câștigi bine – primul milion sau primele 100.000 de dolari – nu cheltui imediat,” a spus el.

„Așteaptă până când ai o mașinărie care funcționează și apoi mai așteaptă puțin.”

Shah spune că a văzut mulți oameni care, după ce câștigă o sumă mică, o cheltuie imediat pe mașini, case sau vacanțe luxoase — iar când apar dificultăți, rămân în situații dificile.

Joanne Wright, vicepreședinte senior pentru transformare și operațiuni, IBM

Pentru Joanne Wright, cel mai bun sfat se rezumă la o întrebare simplă: „Fac eu o diferență?”

„Când preiei un rol nou, ai nevoie de timp ca să înțelegi echipa și obiectivele,” spune Wright. „Dar dacă vezi o problemă mare și o oportunitate reală — intră direct în ea.”

Deepak Agarwal, director AI la LinkedIn

Deepak Agarwal, care și-a început cariera ca statistician, spune că sfatul care i-a modelat parcursul a fost simplu: „Urmează-ți pasiunea.”

El povestește că, după ce a auzit o prezentare care l-a inspirat la Universitatea din Connecticut, a decis să lucreze cu acel profesor – și de atunci și-a lăsat curiozitatea să-l ghideze.

„E mai bine să fii excepțional în ceea ce-ți place decât mediocru în altceva,” spune Agarwal.

Niki Leondakis, CEO CorePower Yoga

La începutul carierei, Niki Leondakis a încercat „să fie ca bărbații” pentru a fi tratată ca egală. Sfatul care i-a schimbat perspectiva a venit atunci când i s-a cerut să concedieze o angajată pentru o greșeală minoră.

Inițial, Leondakis s-a temut să o apere, ca să nu fie văzută ca „prea blândă”. Un coleg i-a spus atunci: „Ai încredere în instinctele tale. Fii tu însăți. Folosește-ți compasiunea – vei lua decizia corectă.”

Leondakis a ales o soluție mai blândă – o săptămână fără plată în loc de concediere – și a înțeles ceva esențial: „Eram mult mai bună când eram eu însămi. Diferența mea era o forță, nu o slăbiciune.”

Taso Du Val, CEO Toptal

Pentru Taso Du Val, cel mai valoros sfat de carieră a fost:

„Rămâi suficient de mult timp într-un job încât să-i vezi suișurile și coborâșurile.”

„Când faci asta, apar oportunități pe care nu ți le-ai fi putut imagina,” spune el.

Du Val afirmă că nu a prevăzut pandemia sau revoluția AI, dar a rămas la Toptal — iar compania are acum mai multe oportunități ca niciodată.

„Succesul e mai ușor de primit când vine la tine, nu când îl urmărești disperat,” a spus el.

Jennifer Manry, CIO de divizie, Vanguard

Pentru Jennifer Manry, cel mai bun sfat a venit de la mama ei:

„Dacă simți pasiune pentru ceva și ești dispusă să înveți, mergi înainte. Nu lăsa pe nimeni să-ți pună limite. Tu ești singura care te poți limita.”

Manry a urmat acest sfat într-un traseu profesional neconvențional — trecând de la producție, la utilități și apoi la servicii financiare.

„Am învățat să mă arunc în necunoscut, pentru că iubesc emoția de a învăța ceva nou,” spune ea.

Kristin Valente, Chief Client Officer, EY Americas

După 36 de ani la firma de consultanță EY, Kristin Valente spune că cel mai bun sfat primit este:

„Liderii nu se definesc prin ceea ce fac, ci prin felul în care se prezintă.”

„Un lider bun folosește influența pentru a scoate ce e mai bun din ceilalți, creând un spațiu pentru voci și perspective diferite,” explică ea pentru Business Insider.

Valente consideră că acest tip de leadership – bazat pe empatie și prezență autentică – generează cea mai bună energie pentru echipe și organizații.

