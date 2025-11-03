8 directori au fost întrebați care este cel mai bun sfat legat de carieră pe care l-au primit vreodată. "Mi-a deschis multe uși"

Adevărul din spatele fiecărui sfat de carieră valoros este că este, în esență, subiectiv.
Business Insider a vorbit cu zeci de directori din companii diferite – de la giganți tehnologici precum Amazon până la startup-uri aflate la început – și realitatea este că succesul depinde adesea de o combinație de factori: momentul potrivit, industrie, rețele personale, talent și ambiție.
Deși nu există o singură cale spre vârf, e util să afli ce a funcționat pentru cei care au ajuns acolo.
Opt executivi au mărturisit care este cel mai bun sfat de carieră pe care l-au primit vreodată. Iată ce i-a marcat cel mai mult:
Colleen Aubrey lucrează la Amazon de peste 20 de ani, colaborând cu Jeff Bezos și alți lideri de top. Ea spune că unul dintre cele mai bune sfaturi primite a venit de la Eric Broussard, omul care a angajat-o și care este acum vicepreședinte Amazon pentru vânzări globale și servicii internaționale pentru comercianți.
În primele 18 luni la Amazon, Broussard i-a spus: „Construiește-ți o reputație de persoană care livrează rezultate excepționale, indiferent de circumstanțe.”
Dacă reușea asta, i-a explicat el, numele ei ar fi fost primul care le-ar fi venit în minte managerilor când apăreau noi oportunități.
„Cred că a avut dreptate și am urmat acel sfat”, a spus Aubrey. „Mi-a deschis multe uși în cadrul companiei.”
Inițial chirurg, Dr. Darshan Shah a făcut tranziția spre industria longevității în urmă cu aproximativ zece ani. El spune că cel mai bun sfat de carieră primit a fost legat de gestionarea banilor după succes.
„Când începi să câștigi bine – primul milion sau primele 100.000 de dolari – nu cheltui imediat,” a spus el.
„Așteaptă până când ai o mașinărie care funcționează și apoi mai așteaptă puțin.”
Shah spune că a văzut mulți oameni care, după ce câștigă o sumă mică, o cheltuie imediat pe mașini, case sau vacanțe luxoase — iar când apar dificultăți, rămân în situații dificile.
Pentru Joanne Wright, cel mai bun sfat se rezumă la o întrebare simplă: „Fac eu o diferență?”
„Când preiei un rol nou, ai nevoie de timp ca să înțelegi echipa și obiectivele,” spune Wright. „Dar dacă vezi o problemă mare și o oportunitate reală — intră direct în ea.”
Deepak Agarwal, care și-a început cariera ca statistician, spune că sfatul care i-a modelat parcursul a fost simplu: „Urmează-ți pasiunea.”
El povestește că, după ce a auzit o prezentare care l-a inspirat la Universitatea din Connecticut, a decis să lucreze cu acel profesor – și de atunci și-a lăsat curiozitatea să-l ghideze.
„E mai bine să fii excepțional în ceea ce-ți place decât mediocru în altceva,” spune Agarwal.
La începutul carierei, Niki Leondakis a încercat „să fie ca bărbații” pentru a fi tratată ca egală. Sfatul care i-a schimbat perspectiva a venit atunci când i s-a cerut să concedieze o angajată pentru o greșeală minoră.
Inițial, Leondakis s-a temut să o apere, ca să nu fie văzută ca „prea blândă”. Un coleg i-a spus atunci: „Ai încredere în instinctele tale. Fii tu însăți. Folosește-ți compasiunea – vei lua decizia corectă.”
Leondakis a ales o soluție mai blândă – o săptămână fără plată în loc de concediere – și a înțeles ceva esențial: „Eram mult mai bună când eram eu însămi. Diferența mea era o forță, nu o slăbiciune.”
Pentru Taso Du Val, cel mai valoros sfat de carieră a fost:
„Rămâi suficient de mult timp într-un job încât să-i vezi suișurile și coborâșurile.”
„Când faci asta, apar oportunități pe care nu ți le-ai fi putut imagina,” spune el.
Du Val afirmă că nu a prevăzut pandemia sau revoluția AI, dar a rămas la Toptal — iar compania are acum mai multe oportunități ca niciodată.
„Succesul e mai ușor de primit când vine la tine, nu când îl urmărești disperat,” a spus el.
Pentru Jennifer Manry, cel mai bun sfat a venit de la mama ei:
„Dacă simți pasiune pentru ceva și ești dispusă să înveți, mergi înainte. Nu lăsa pe nimeni să-ți pună limite. Tu ești singura care te poți limita.”
Manry a urmat acest sfat într-un traseu profesional neconvențional — trecând de la producție, la utilități și apoi la servicii financiare.
„Am învățat să mă arunc în necunoscut, pentru că iubesc emoția de a învăța ceva nou,” spune ea.
După 36 de ani la firma de consultanță EY, Kristin Valente spune că cel mai bun sfat primit este:
„Liderii nu se definesc prin ceea ce fac, ci prin felul în care se prezintă.”
„Un lider bun folosește influența pentru a scoate ce e mai bun din ceilalți, creând un spațiu pentru voci și perspective diferite,” explică ea pentru Business Insider.
Valente consideră că acest tip de leadership – bazat pe empatie și prezență autentică – generează cea mai bună energie pentru echipe și organizații.