Românii care au curajul să facă schimbări radicale în carieră: "Eu din IT, acum mă uit spre instalator și electrician"

Alegerea unei cariere este adesea o loterie. Unii nu sunt mulțumiți de nivelul câștigurilor în domeniul pe care l-au ales, alții descoperă că pur și simplu nu le place ce fac. Sunt puțini cei care au curaj să schimbe meseria și să ia totul de la zero, într-un nou domeniu.

Este discuția pe care a lansat-o tânără care se pregătește să devină profesoară, însă își dorește să fie polițistă, de fapt. Aceasta a urmat drumul pe care l-au dorit părinții pentru ea, însă acum, ca adult, se întreabă dacă nu ar putea decide să facă ce îi place.

"Ar fi o prostie să mă reprofilez la 21 de ani și să intru în poliție?"

Aceasta a cerut opinii, dorind să primească niște confirmări pentru planurile sale.

"La final de liceu țineam foarte mult să intru în poliție, dar părinții mi-au făcut un scandal monstru și n-au fost deloc de acord fiindcă, după părerea lor, o fată n-are ce caută într-o asemenea meserie. M-au amenințat că n-o să mai vrea să aibă nimic de-a face cu mine dacă merg pe calea asta, că n-o să am niciun fel de susținere financiară etc.

În final am mers pe Litere, pentru că eram bună la engleză și la limbi străine în general, și nu știam ce altceva să fac cu viața mea. Am făcut licență 3 ani și de aproape un an sunt înscrisă și la master.

Acum am 21 de ani și nu-mi place domeniul pentru care mă pregătesc absolut deloc. Din moment ce nu mai sunt dependență financiar de ai mei, mă tot gândesc de ceva timp să mă reprofilez și să intru în poliție așa cum am vrut inițial, pentru că tot asta a rămas domeniul în care aș vrea să lucrez cu adevărat. M-aș orienta ori spre Academia de Poliție, ori dacă nu reușesc acolo spre o Școală de Agenți (cel mai probabil Câmpina).

Pe de altă parte, mă gândesc că deja am ajuns atât de departe cu studiile și cu pregătirea pentru cariera didactică, titularizare etc. Poate ar fi o prostie să dau acum cu piciorul la tot și s-o iau de la capăt. Credeți că e prea târziu să mai schimb ceva? S-a mai reprofilat cineva în felul ăsta? Iar dacă are cineva experiență cu Academia de Poliție sau cu una din școlile de agenți, aș aprecia enorm câteva sfaturi. Vă mulțumesc!, a scris aceasta pe Reddit.

"Eu din IT acum mă uit spre instalator și electrician"

În comentarii, mulți au îndemnat-o să-și urmeze visul. Unii au dat exemplul personal.

"Eu m-am reprofilat la 33. Aveam colegi la facultate de 50+. Nu e niciodată prea târziu."

"Eu din IT acum mă uit spre instalator și electrician. Sunt destul de scumpe cursurile și multe oferă destul de puține informații (din ce am citit)"

"Eu dau categoria CE la 38 că m-am săturat de agronomia din zona mea, unde sunt salarii de 3.000 de lei și răspundere de milioane de euro..."

"Eu am 67 și vreau să încep o carieră în dans".

"Du-te liniștită dacă chiar asta vrei să faci. Dar informează-te foarte bine despre ce presupune dorința ta și care e și partea mai dificilă sau ce obstacole ar putea apărea. Orice monedă are 2 fețe, așa că e foarte bine să fii conștientă de tot ce presupune această alegere. Dacă după o vreme ești tot pe asta hotărâtă, atunci du-te liniștită pe drumul ales și cu încredere în ceea ce îți place. Eu mă duc la facultatea de muzică acum la 26 de ani. Am o cunoștință care s-a înscris la muzică la 40 de ani, nu mai lăsa ce crede lumea sau anumite convingeri băbăciunoase ale tale sau altora să te împiedice. Ai 21 de ani. Mulți se dau la vârsta ta că știu ce vor de la viață, dar adevărul e că nu știu cei mai mulți nici unde e stânga, nici unde e dreapta și o să se mai sucească de 100 de ori până la 30 și după. Nu îți face griji aiurea. Fă ce te atrage cu adevărat fără să ai așteptări ca lucrurile să arate doar într-un fel."

"Eu m-am reprofilat la 34 și am făcut un pas în direcția asta spre domeniu. Depinde ce vrei de la viață. Mie îmi pare rău că am avut preconcepția că “se intră pe pile” și nu am încercat mai devreme.

PS Ce părinți dubioși ai! Cum să te amenințe că nu mai vorbesc cu tine dacă optezi să îți alegi ce carieră vrei tu???

Ca sfat, te-aș îndruma să urmărești și posturi din sursă externă în alte structuri cum ar fi penitenciarul sau jandarmeria, sunt multe preconcepții legate de structură, dar e mult mai ok decât ai auzit tu. Succes!!!

PPS Dacă ești bine pe română și engleză poate ar trebui să încerci o academie."

"Am o cunoștință care s-a chinuit să intre la poliție de vreo 8 ori"

Alții se referă la experiențele celor apropiați.

"Am o cunoștință care s-a chinuit să intre la poliție de vreo 8 ori după ce a intrat la facultate. Fast-forward a intrat la 28 de ani (limita maximă parcă) acum vreo 3 ani. Îl știau toate de la admitere, deci nu cred că e prea târziu pentru tine".

"Dacă ai terminat engleză la Litere, ai un avantaj foarte mare deja la admiterea la Academia de Poliție la această limbă străină. Deci competențele se pot transfera. Din câte am văzut, subiectul la engleză la admitere la Academia de Poliție are un nivel de dificultate mult peste cel de la titularizare. Uneori mă întrebam cum se face că un polițist trebuie să știe engleză la un așa nivel versus un profesor?!

Știu că mai este și proba sportivă destul de strictă. Trebuie să te antrenezi.

Merită încercat. Știu mulți colegi care s-au reprofilat uneori pe domenii total străine.

În altă ordine de idei, atitudinea părinților tăi este foarte îngrijorătoare. Înțeleg să nu fie de acord, dar să te amenințe că dacă alegi asta, nu vor să mai aibă nimic de a face cu tine?!"

"În general în carieră, nu renunți la ce ai decât dacă deja ai găsit un înlocuitor. Tu dacă te apuci de școală de poliție o să vezi rezultatul mai târziu (nu știu cât durează școala). Eu ți-aș propune să termini ce ai început (bare minimum) și după aia vezi cum te simți. Ai 21 de ani boss, poți să faci greșeli, măcar fă-le din propria inițiativă și învață din ele."

"Go for it, am avut colegă care a venit la limbi și literaturi străine după ce a terminat 6 ani de medicină și 4 de rezidențiat, nu i-a plăcut domeniul unde lucra și s-a reprofilat".

"Just do it. Eu la 21 de ani mi-am băgat picioarele în ea facultate și am plecat pe tir, după 9 ani încă îmi ador jobul și dacă nu aveam nivelul de bani de pe tir aș fi avut niște probleme nașpa și complexe de inferioritate chiar și la 30 de ani. Să zic că a mei turbau ar fi un understatment."

"Știu pe cineva care s-a făcut din artist, corporatist"

"Eu m-am reprofilat la 27 de ani.

Și apoi la 32

Și apoi la 36.

Și acuși la 39..."

"Știu pe cineva care s-a făcut din artist, corporatist! La 38! Și îi merge super bine câțiva ani mai târziu, a avansat de 3 ori."

"La 35 de ani m-am reprofilat din IT-ist în inginer electrician că înnebuneam dacă mai stăteam atât pe scaun. E beton acum. Umblu, stau, umblu, stau. Diversitate.

Nu îmi pare rău nici o clipă.

Fată, mergi la academie. Nu asculta de toți incapabilii. Mergi. Fă școala pe bune. Intră în poliție și ajută lumea".

"Am terminat 4 ani de inginerie mecanică și, după aceea, am urmat un program de masterat timp de 2 ani, tot în domeniul ingineriei (securitate rutieră, transport și interacțiunea cu mediul). Acum am 25 de ani și m-am reprofilat că șofer profesionist. Această a fost o alegere foarte bună, deoarece mă pasionează meseria asta. Te încurajez să faci ceea ce te pasionează, pentru că altfel întotdeauna o să îți pară rău că nu ai încercat. Pe de altă parte, dacă iubești meseria, atunci muncă "nu va fi niciodată muncă". Nu e târziu pentru tine! Părinții mei, după ce au văzut că decizia mea mă face fericit, s-au împăcat cu aceasta."

