Românii care au făcut schimbări radicale în carieră și au succes: "Soțul meu a lucrat aproape 10 ani în IT, iar de 3 luni este sudor"

Unii dintre românii nemulțumiți de salariile pe care le câștigă și de perspectivele pe care le au iau în calcul să schimbe domeniul în care lucrează.

Este tema de discuție lansată în mediul online de un tânăr care se gândește să facă acest pas și se interesează de experiențe similare ale altora.

"Cunoașteți pe cineva care să fi făcut o schimbare radicală de carieră către un domeniu total diferit și să fi avut succes pe termen lung?

Orice exemplu/ poveste este bine venită, poate că pe unii îi va ajuta (în primul rând pe mine) să realizeze că în viața asta nu ne aflăm pe o cale fixă, fără de scăpare. Sper!", a scris acesta pe Reddit.

"De la bancher/investitor la designer de rochii de mireasă"

Cei care au răspuns au relatat experiențele personale sau pe cele ale cunoscuților.

"Fost IT-ist, acum e procuror."

"De la bancher/ investitor la designer de rochii de mireasă. Foarte de succes a participat și la târg în Dubai. Puțin ironic că a deschis afacerea după divorț, mega fericită și liberă după divorț. 0 experiență. Adică nu te gândi că face schițe de desen wow. Dar are multă creativitate, știe cum să vorbească cu oameni și are spirit de antreprenor. După 2 ani și-a angajat croitorese din câte știu. Peste 35? Avea totuși ceva capital de început, ea și soțul au dus-o bine. Oricum e foarte implicată în afacere și e o adevărată pasiune."

"Inginer telecomunicații la psihoterapeut. Suferit trauma când a murit soția în brațele lui. A descoperit mult despre terapie când a căutat să treacă peste și a decis să ajute pe alții."

"A lucrat aproape 10 ani în domeniu IT, iar de trei luni este sudor"

"Fost coleg de liceu, din inginer în construcții s-a apucat să sape fântâni prin toată țara.

Îi merge super bine, e foarte serios și nu-și bate joc de clienți. Angajații îi plătește bine și la timp + bonusuri, deci poate d-aia îi merg lucrările.

Eu o consider puțin radicală, face mai mulți bani că e firma lui, dar are și responsabilități și stres.

Da, totul e mecanizat acum, nu se mai sapă că pe vremuri, dar tot se implică (se murdărește, stă în frig acum, în funcție de zone da de bolovani care se blochează în utilaj (nu știu termenii exacți).

La finalul zilei, e fericit. Cred că la asta se rezumă succesul de care zici tu, să faci ce-ți place și s-o faci drag. Banii vin fără probleme."

"Un amic s-a angajat alături de tatăl lui la fosta IMGB pe postul de sudor în argon, după 1 an în care a strâns bani pentru facultate a intrat la Carol Davila la stomatologie și acum este medic stomatolog."

"Soțul meu a lucrat aproape 10 ani în domeniu IT, iar de trei luni este sudor. Îi place la nebunie. Abia așteaptă să se facă luni să meargă din nou la lucru. Iar succesul înseamnă și fericire la locul de muncă, nu doar un salariu bun. În primul rând s-a săturat să stea pe scaun și voia ceva nou, fără calculator și cu interacțiune umană limitată. Mereu a avut acest gând, de a învăța să sudeze, a avut și ceva cursuri prin facultate din domeniul acesta. Dar nu știa de unde să înceapă, așa că a început să vorbească cu un prieten care era sudor și i-a dat câteva sfaturi. Contează foarte mult să găsești pe cineva să te îndrume cu sfaturi și să te ajute."

"Cel mai important e să vrei ceva"

"Sunt medic rezident și vara viitoare mă înscriu la Facultatea de Informatică."

"Făcut ingineria chimică în anii 80, emigrată în UK în anii 90, făcut a două facultate, IT, la 39 de ani în Londra (MSc Information Systems), specializare câțiva ani mai târziu în arhivare digitală. 20 ani de carieră în bănci internaționale și agenții europene în calitate de consultant pe implementare de sisteme de gestiune și arhivare a documentelor și actelor electronice (ECMs/SharePoint/ etc)."

"Fost angajat în call center fără diplomă de liceu cu contract de muncă per zi acum 12 ani, și acum senior software engineer și student la facultate simultan.

Cel mai important e să vrei ceva și să pui și osul la muncă să lucrezi că să progresezi spre acel ceva. Nu contează cât de repede sau încet progresezi."

"Barista-> antreprenor diverse-> technician reparații pale la turbine eoliene."

"Eu am schimbat drumul radical, de la programator industrial (PLC) în Germania, la frizer în România. Am renunțat la a mă duce cu scârba la muncă și am ales să fac ce îmi place, mi-am deschis salonul meu, sunt mega fericit, îmi fac treaba bine și cu pasiune, sunt apreciat de către clienți iar banii vin că și răsplată! În 2023 nu există meserie să nu fie bine remunerată dacă o faci cu pasiune și dai ce e mai bun din ține în fiecare zi".