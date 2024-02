Stereotip răsturnat: Bărbații frumoși au mai multe șanse să obțină locuri de muncă mai bune și să câștige mai mulți bani decât femeile la fel de atractive

Noi cercetări răstoarnă stereotipul conform căruia femeile își folosesc aspectul pentru a avansa în carieră, arătând că de fapt bărbații beneficiază mai mult de atractivitatea lor la locul de muncă.

Un studiu recent efectuat pe mai mult de 11.000 de americani pe o perioadă de 20 de ani a descoperit că bărbații frumoși au mai multe șanse să obțină locuri de muncă mai bune și să câștige mai mulți bani decât femeile la fel de atractive.

În 1993, doi sociologi de la Universitatea din Oslo și Academia Poloneză de Științe au identificat tineri americani cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani folosind date din Studiul Longitudinal Național al Sănătății Adolescentinului (NLSAH).

Alexi Gugushvili și Grzegorz Bulczak au înregistrat informațiile demografice și statutul socio-economic al participanților, apoi au cerut voluntarilor să evalueze atractivitatea fizică a participanților pe o scară de 4 puncte: Foarte atractiv, atractiv, neatractiv și foarte neatractiv.

În raport, Gugushvili și Bulczak au explicat că au ales să bazeze cercetarea pe atractivitatea percepută a adolescenților, deoarece adulții au mijloace financiare mai mari de a manipula sau îmbunătăți aspectul lor fizic (cum ar fi intervențiile de chirurgie plastică), astfel încât acele scoruri ar părea mai puțin autentice.

Două decenii mai târziu, când participanții au ajuns în jurul vârstei de 30 de ani, cercetătorii au comparat scorurile de atractivitate ale voluntarilor de 15 ani cu starea lor actuală în carieră.

"Pentru bărbați, a fi atractiv joacă un rol semnificativ în succesul profesional"

Au descoperit că cei care au urcat cel mai rapid pe scara corporativă - și câștigau cel mai mult - erau bărbații care fuseseră considerați "foarte atractivi" în adolescență.

Chiar și cu obstacole potențiale precum provenirea dintr-o familie cu venituri mici sau creșterea într-un cartier periculos, bărbații atractivi au reușit totuși să atingă mobilitatea ascendentă.

Femeile frumoase au avut un avantaj ușor în carierele lor față de alte femei considerate mai puțin atractive, dar bărbații au avut cele mai mari beneficii din punct de vedere al aspectului lor fizic, conform raportului.

"Aceasta sugerează că, pentru bărbați, a fi atractiv joacă un rol semnificativ în succesul profesional, fie că este vorba de o creștere salarială, o promovare sau acces la locuri de muncă mai competitive", spune Gugushvili.

Dublul standard ar putea să împiedice progresul femeilor

Alte cercetări au arătat că multe dintre caracteristicile pe care oamenii le folosesc pentru a descrie liderii puternici și capabili sunt considerate masculine.

"Nu este o coincidență faptul că mulți președinți americani, de exemplu, au fost bărbați înalți", spune Jennie Blumenthal, fondatoarea și CEO-ul Corporate Rehab, o firmă de consultanță în leadership. "Tindem să presupunem că cineva mai puternic, mai înalt și mai frumos decât colegii săi este mai capabil să conducă, ceea ce pune automat femeile într-o poziție defavorabilă."

Gugushvili și Bulczak au constatat că atractivitatea femeilor este de obicei caracterizată de trăsături "slabe" feminine, cum ar fi pasivitatea, agreabilitatea, tandrețea și iubirea.

Gugushvili subliniază și faptul că unele culturi corporative favorizează trăsăturile masculine - astfel, în timp ce se așteaptă ca bărbații să conducă cu hotărâre, femeile sunt descurajate să ocupe poziții cu un nivel înalt de autoritate și li se atribuie etichete dăunătoare precum "dificilă" sau "autoritar.

Pentru femei, frumusețea poate fi o vulnerabilitate

Femeile atrăgătoare pot întâmpina sancțiuni mai mari la locul de muncă pentru aspectul lor decât colegii lor bărbați.

Alte cercetări au arătat că femeile atrăgătoare sunt adesea considerate mai puțin capabile sau mai puțin calificate pentru pozițiile lor decât colegii lor - și în cazuri extreme, mai puțin de încredere. Bărbații atrăgători nu au întâmpinat repercusiuni similare pentru aspectul lor fizic.

"Femeile resimt atât de multă presiune să-și modifice și să-și supravegheze corpul, încât aproape nu există marjă pentru eroare", spune Randi Braun, un antrenor executiv și autor de succes al cărții „Something Major: The New Playbook for Women at Work”. „Femeile sunt ținute la un standard specific de atractivitate și sunt adesea pedepsite atunci când nu reușesc să mențină acel standard, dar apoi sunt pedepsite când o fac - este o situație în care pierzi oricum.”

Gugushvili subliniază că egalitatea de gen în Statele Unite, în general, ar putea să distorsioneze rezultatele cercetării lor.

Statele Unite s-au clasat pe locul 43 din 143 de țări incluse în indicele global de paritate de gen al Forumului Economic Mondial din 2023. Clasamentele au fost determinate pe baza decalajelor în patru domenii principale: muncă, educație, sănătate și conducere politică.

"Aceasta ar putea fi una dintre motivele pentru care inegalitatea dintre bărbații și femeile atrăgătoare se manifestă în mod atât de evident la locul de muncă în Statele Unite", spune el. „Ar fi interesant de văzut dacă aceeași problemă există într-o țară mai egalitară, precum Finlanda sau Danemarca.”

Finlanda s-a clasat pe locul trei în indicele global de paritate de gen al FEM, în timp ce Danemarca a ocupat locul 23 în listă.

Gugushvili recunoaște limitele datelor, inclusiv influența potențială a celor care reușesc mai târziu sau a altor factori neevaluați asupra succesului profesional, subliniind că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a valida descoperirile lor.

Cu toate acestea, Braun spune că cercetarea evidențiază barierele subtile și microagresiunile care continuă să împiedice avansarea carierei femeilor - iar acestea pot face adesea cele mai mari pagube, scrie cnbc.com.