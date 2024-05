Zeci de tablouri false, la vânzare pe eBay, au fost identificate de o româncă folosind tenologia AI. Printre ele un "Monet" și un "Renoir"

Un "Monet" şi un "Renoir" se numără printre cele până la 40 de tablouri false care sunt puse în vânzare pe eBay, potrivit unei cercetări efectuate de cercetătoarea română Carina Popovici, expert de renume, informează The Guardian.

Dr. Carina Popovici, specialistă în autentificarea operelor de artă, a declarat că a aplicat tehnologia de ultimă generaţie de inteligenţă artificială (AI) la tablourile anunţate pe platforma online şi a fost şocată să descopere că multe dintre ele aveau o "probabilitate ridicată" de a nu fi "autentice".

Ea a găsit până acum până la 40 de tablouri contrafăcute şi a spus că erau mult mai multe.

„Algoritmul le-a identificat pe toate ca fiind false”, a spus ea.

„Ne-am uitat astăzi şi am descărcat câteva imagini, iar acolo erau falsuri peste tot. Tot ceea ce am analizat s-a dovedit a nu fi artă adevărată, o probabilitate negativă cu aproximativ 95%. Sunt sigură că acesta este doar vârful icebergului”.

Printre tablourile care au fost identificate ca fiind false de către testele AI se numără unul anunţat ca fiind un Monet, intitulat „Forest With a Stream” şi evaluat la 599.000 de dolari (477.000 de lire sterline), şi unul listat ca fiind un Renoir, descris ca fiind un studiu al lui Claude Renoir, care costă 165.000 de dolari.

Pe site-ul său web, eBay precizează: „Nu permitem ca articolele contrafăcute sau copiile neautorizate să fie listate”.

Lista pentru Renoir a fost eliminată după ce The Guardian a contactat vânzătorul - care locuieşte în Florida şi are numele de utilizator eBay metasis. Într-un mesaj către Guardian, acesta a declarat că nu vinde opere de artă false.

Vânzătorul pentru Monet, are utilizatorul eBay antiquepage şi este stabilit în Millersburg, Ohio. Acesta nu a răspuns The Guardian.

O descriere a anunţului precizează: "Garantez pe deplin că tabloul este un ulei original din 1867 pe pânză semnat şi datat de Claude Monet. Pictura nu este în stare perfectă şi nu am nicio provenienţă în afară de faptul că o am de peste 20 de ani".

Popovici a scris în repetate rânduri platformei începând din decembrie 2023 pentru a-şi exprima îngrijorarea. Ea a contactat birourile sale din Marea Britanie, Germania şi SUA. În e-mailurile sale, ea a spus că trebuie să abordeze problema "cu seriozitatea pe care o merită".

„Am încercat din răsputeri să vorbesc cu ei. Sunt extrem de frustrată că nu răspund. Sunt foarte deranjată de acest lucru. Ei au o responsabilitate. Nu se pot preface că nu văd ce se întâmplă, pentru că sunt atât de multe lucruri de acest gen. Există indicii clare că există o problemă majoră acolo”.

Ebay a declarat pentru The Guardian: "Vânzarea de articole contrafăcute este strict interzisă pe eBay şi ne angajăm să ne asigurăm că bunurile vândute pe platforma noastră sunt autentice. Facem acest lucru prin utilizarea mai multor straturi de tehnologie AI, a investigatorilor eBay instruiţi profesional şi a programelor de protecţie a cumpărătorilor. EBay a blocat în mod proactiv 88 de milioane de articole suspecte de contrafacere în 2022, eliminând în acelaşi timp 1,3 milioane de articole de pe platformă în urma unei analize efectuate de un investigator eBay. În acest caz, am eliminat deja unul dintre articolele care ne-a fost semnalat”.

Popovici este şefa Art Recognition, o companie elveţiană care colaborează în domeniul cercetării cu Universitatea Liverpool şi Universitatea Tilburg din Olanda.

Tehnologia sa utilizează două tipuri de reţele neuronale artificiale pentru a analiza operele artiştilor în detalii complexe, de la modelele de tuşe la paletele de culori. Art Recognition a aplicat această tehnologie la peste 500 de lucrări din diverse colecţii. Aceasta a acordat unei picturi de Rubens din Galeria Naţională - "A View of Het Steen in the Early Morning" - o probabilitate de 98,76% în favoarea artistului. Dar a contestat, de asemenea, atribuirea către maestrul flamand a tabloului „Samson şi Dalila”, susţinând astfel neîncrederile unor critici conform cărora ar fi doar o copie. Tehnologia a sprijinit, de asemenea, identificarea unor lucrări contestate, cum ar fi un autoportret din 1889 al lui Vincent van Gogh de la Muzeul Naţional din Oslo.

Popovici a declarat că tehnologia a transformat capacitatea de a identifica falsurile online: „În trecut, era foarte dificil să identifici aceste lucruri, deoarece nu poţi lua mostre dintr-o imagine de pe internet. Dar, cu noua tehnologie, este uşor. Poţi descărca o imagine şi apoi, în 10 minute, vei şti. Cred că oamenii ar trebui să fie avertizaţi”.

