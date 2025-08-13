Un cunoscut influencer avertizează că a apărut Caritasul online. Aplicație prin care româniilor li se promit câștiguri incredibile

O nouă metodă de înșelătorie tip „Caritas” câștigă teren în România printr-o aplicație „revoluționară de investiții” neautorizată, în care ar fi înscriși peste 100.000 de utilizatori. Platforma falsă afișează un certificat fals de autorizare și manipulează prețurile pentru a crea iluzia unor câștiguri rapide și consistente, atrăgând astfel depuneri de bani care ulterior dispar.

Avertismentul este lansat de către influencerul Mihai Ţăranu, care a atenţionat românii, pe contul său de Facebook Zmenta.ro, despre o nouă metodă de înşelătorie tip „Caritas”, arată Epoch Times.

În plus, utilizatorii sunt obligați să furnizeze date personale sensibile, inclusiv fotografii cu actul de identitate și selfie-uri, care pot fi folosite pentru fraude majore, precum deschiderea de conturi bancare sau contractarea de credite în numele lor. Potrivit influencerului, schema funcționează printr-un sistem clasic de tip Ponzi, în care fondurile noi plătesc câștigurile celor vechi, iar, în final, majoritatea pierd toți banii investiți.

Acesta arată că pe site se afişează sus, „să sară în ochi”, un certificat făcut în photoshop cum că sunt autorizați de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) din SUA.

„E amuzant, dar ăia NU se ocupă cu autorizarea şi reglementarea platformelor de investiţii. Dar sună credibil pentru plebi. Autorizarea în SUA o face SEC şi FINRA, iar în Europa, fiecare ţară prin autoritatea competentă, în România - ASF, iar orice platformă reglementată (adică se supune unor legi şi o parte din fondurile investitorilor sunt protejate) are datele la vedere şi poate fi verificată”, a precizat Zmenta.ro.

De asemenea, datele, preţurile, graficele şi tot ce se vede acolo NU au legătură cu realitatea.

„Adică preţurile alea cresc sau scad când vor băieţii din buton, sistemul nu e legat la pieţele globale”, a mai precizat influencerul.

Cum funcționează schema

„Ai sume minime de depunere şi te lasă să retragi bani. Schema e foarte simplă, aşa îţi câştigă încrederea. Tu depui să zicem 500$ şi într-o lună vezi că ai făcut 2000$. Majoritatea îi reinvestesc, să facă mai mult, ce naiba, iar cei care retrag banii, după sunt 'combinați' cu oferte de nerefuzat. Adică tu scoţi 2000$, dar pentru că eşti un 'client premium' primeşti bonus dacă depui 5000$. Efectiv le dai banii înapoi şi te fac să le mai dai ceva în plus. Şi majoritatea pun botul la vrăjeala asta”, a atras atenția Țăranu.

El avertizează că cel mai periculos lucru este folosirea datelor personale ale celor înscriși pe platformă, care se pot trezi că au de plătit datorii de milioane de dolari pe care nu le-au făcut.

„Ca să retragi banii te pun să le dai poză cu buletinul şi selfie cu tine şi buletinul. E metoda clasică de KYC pe care o fac toate instituţiile financiare reglementate. Deci tu, plebule, efectiv le dai unor hoți tot ce au nevoie ca să facă cu identitatea ta orice, dar orice, inclusiv deschis conturi la bănci sau luat credite de la ifnuri. Adică îţi clonează identitatea, că acel selfie e decisiv în orice KYC. Mai pe înţelesul vostru, dacă cineva are un selfie cu tine şi buletinul, scamerii pot face conturi pe exchange-uri crypto legale și pot spăla/retrage bani în numele tău, iar după platforma raportează la autorităţi şi te trezești că ai de plătit taxe că ai retras crypto de sute de mii/milioane de dolari. Înţelegeţi pericolul la care vă expuneţi? Că nu aveţi cum dovedi că nu sunteţi voi în selfie-ul ăla şi că nu voi aţi retras banii”, a precizat Mihai Ţăranu.

Schema „Caritas”, și de felul în care funcționa, doar că acum totul e online.

„Totul se va opri când ţeparii vor închide taraba, iar acel moment se va întâmpla atunci când după calculele lor oamenii nu vor mai băga bani. Şi atunci lansează o 'nouă platformă mai bună şi cu câştiguri mai mari'. Pentru că sunt aceiaşi oameni în spatele lor şi fraieri fără număr. Şi căutaţi pe internet, sunt zeci de alte platforme identice care au închis taraba şi oamenii au rămas cu ţeapa luată. Merită să îţi bagi prietenii şi rudele în rahat pentru ca tu să faci bani pe care, într-un final, o să îi pierzi? Oare băncile şi fondurile de investiţii de ce nu bagă bani în aceste platforme de îmbogăţire? Gândiţi puţin cu organul ăla dintre urechi”, a scris Mihai Ţăranu pe contul de socializare.

