Carles Puigdemont a revenit în Spania, după 7 ani de exil. Liderul separatist, care riscă arestarea, a fost întâmpinat de mii de susținători VIDEO

Liderul separatist catalan Carles Puigdemont a reapărut joi, 8 august, după şapte ani în exil, în faţa câtorva mii de simpatizanţi reuniţi la Barcelona, în pofida mandatului de arestare emis împotriva sa de autorităţile spaniole după tentativa de secesiune din 2017, relatează AFP şi Reuters.

”Nu ştiu cât timp va trece înainte să ne putem vedea din nou, prieteni, dar, indiferent ce se întâmplă, când ne vom revedea, sper că vom putea striga din nou puternic împreună ceea ce am mai spus: Trăiască Catalonia liberă!”, a declamat Puigdemont pe o scenă instalată în apropierea parlamentului regional, în fața mulţimii care scanda ”Preşedinte, preşedinte!”.

🎥 El Passeig Lluís Companys s’omple per la rebuda institucional al Molt Honorable President @KRLS Puigdemont i Casamajó. pic.twitter.com/Cp8I98fPPv

După scurtul său discurs, liderul separatist s-a deplasat împreună cu simpatizanţii săi către parlament, unde urma să aibă loc dezbaterea pentru învestirea noului preşedinte al executivului regional, socialistul Salvador Illa, şi la care Puigdemont şi-a anunţat de mai multe ori intenţia de a participa.

BREAKING: Exiled Catalan President Carles Puigdemont arrives near the Parliament. Massive crows accompany him.pic.twitter.com/CT5uxy6Awv