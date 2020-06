Antrenorul Carlo Ancelotti, anchetat pentru evaziune fiscala, in Spania

Ziare.

"Parchetul a depus plangere impotriva lui Carlo Ancelotti pentru o frauda fiscala de un milion de euro", se arata intr-un comunicat.Plangerea se refera la "doua posibile infractiuni impotriva fiscului, referitoare la impozitul pe venit pentru anii fiscali 2014 si 2015", perioada in care care antrenorul italian nu ar fi declarat "un total de 1.062 milioane de euro", mai arata comunicatul de presa.Un judecator trebuie acum sa fie de acord sa se sesizeze in acest caz si eventual sa-l audieze pe fostul antrenor.Potrivit parchetului, Ancelotti si-ar fi declarat salariile primite de la Real Madrid in 2014 si 2015, dar nu si "veniturile corespunzatoare exploatarii drepturilor sale de imagine, precum si cele derivate din relatia sa cu clubul sportiv din Madrid sau cele percepute ca urmare a contractelor cu alte marci".Potrivit procurorului, Ancelotti a facut acest lucru "cu intentia de a se sustrage in mod nejustificat de la plata obligatiilor sale fata de fisc". Tehnicianul este acuzat ca s-a bazat pe o "retea complexa de companii de paravan" pentru a ascunde de fiscul spaniol identitatea beneficiarului real al acestor venituri.In ultimii ani, autoritatile fiscale spaniole au vizat multe vedete ale fotbalului, inclusiv Lionel Messi si Cristiano Ronaldo , ambii condamnati la plata unor amenzilor mari pentru evaziune fiscala.Ancelotti, 61 de ani, a antrenat Real Madrid, din iunie 2013 pana in mai 2015. El a mai pregatit echipele AC Milan PSG si Bayern Munchen . El ocupa in prezent postul de manager al clubului englez Everton.