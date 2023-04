Carlo Ancelotti, parodiat de antrenorul lui Villareal: ce s-a întâmplat în vestiarul "Sumbarinului galben" VIDEO

Villareal a câștigat cu 3-2 pe terenul lui Real Madrid și rămâne în cursa pentru un loc de Champions League.

Oaspeții au câștigat cu 3-2 pe Santiago Bernabeu, iar Barcelona se poate distanța la 15 uncte de Real Madrid dacă va învinge luni în disputa cu Girona.

La finalul partidei de la Madrid, jucătorii și antrenorul lui Villareal l-au imitat pe Carlo Ancelotti dup[ ce un videoclip cu antrenorul lui Real anunțând o zi liberă după victoria cu 4-0 din Cupă împotriva Barcelonei s-a viralizat rapid.

De data aceasta, antrenorul Quique Setién și jucătorii lui Villareal au decretat o zi liberă și au cântat "mañana libre"

Villarreal parody Real Madrid's viral video from midweek and demand a day off tomorrow.

Quique Setién obliges.pic.twitter.com/nBn87rVEyh