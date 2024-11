Desemnat cel mai bun antrenor al anului la ceremonia de decernare a Balonului de Aur, Carlo Ancelotti a vorbit pentru France Football, în care spune că a regretat o decizie greșită luată în timpul primei sale perioade în Spania, la Real Madrid.

„Este imposibil să iei doar decizii bune în treizeci de ani. De exemplu, am luat una proastă aici la Madrid, după primul meu an (2013-2014). Am fost foarte aproape de a-mi prelungi contractul, clubul a vrut să mă păstreze, dar am insistat prea mult în legătură cu salariul meu și s-au oprit (concediat după al doilea sezon, în mai 2015). A fost o greșeală, cea mai gravă pe care aș fi putut-o face. Dar m-a ajutat să învăț”, a mărturisit el.

Ancelotti a făcut greșeli și pe teren. „La Juventus, l-am avut pe Thierry Henry (în 1999). Când și-a început cariera, a jucat ca extremă. Iar când a plecat la Arsenal, a devenit un atacant formidabil, cu (Arsène) Wenger. Dar eu nu l-am văzut ca atacant.

Sub comanda italianului, fostul atacant a marcat doar trei goluri în 16 meciuri.

De la revenirea sa la Real în 2021, Ancelotti a câștigat două titluri în La Liga, o Copa del Rey, două Supercupe ale Spaniei, două Supercupe ale Europei, o Cupă Mondială a Cluburilor și două Ligi ale Campionilor.

Ads