Carlo Ancelotti știe cine va câștiga actuala ediție a Ligii Campionilor

Antrenorul Carlo Ancelotti se așteaptă ca învingătoarea duelului dintre echipa sa, Real Madrid, și formația engleză Manchester City să reușească în final să câștige actuala ediție a Ligii Campionilor la fotbal, informează DPA.

Cei doi giganți a fotbalului european s-au înfruntat în fazele superioare ale competiției în ultimele trei sezoane, iar echipa care a mers mai departe a cucerit în final trofeul. Real și City se vor duela din nou în acest an, în play-off-ul pentru optimi, după ce au ratat calificarea directă în optimile Champions League.

Prima manșă va avea loc marți seara pe Edithad Stadium și, în ciuda fluctuațiilor de formă ale cetățenilor din acest sezon, Ancelotti se teme în continuare de forța echipei pregătite de Pep Guardiola.

"Este în continuare o durere de cap să o înfrunți pe Manchester City. Va fi un meci dificil, greu de prezis. Va depinde foarte mult de atitudinea și încrederea echipelor. Este un meci de un nivel atât de ridicat, încât trebuie să fii la 100% din toate punctele de vedere", a spus Ancelotti.

"Seamănă cu un Clasico, pentru că am jucat unii împotriva altora de multe ori în această competiție. Este cel mai dificil meci pe care îl puteam avea, indiferent de formă. City este una dintre cele mai bune echipe din Europa și are cel mai bun antrenor. Este un coșmar să pregătești meciurile împotriva sa, pentru că întotdeauna are idei care te pun pe gânduri", a adăugat tehnicianul italian.

Ads

"Sunt convins că echipa care va trece de acest duel va continua pentru a câștiga competiția", a subliniat Ancelotti.

Real Madrid se confruntă cu propriile sale probleme în ultima perioadă, obținând un singur punct în ultimele două meciuri din La Liga, iar acum își vede amenințată poziția de lider.

În plus, defensiva madrilenilor este grav afectată din cauza leziunilor, ultimul jucător devenit indisponibil fiind căpitanul Lucas Vazquez, care s-a alăturat celorlalți fundași accidentați: Antonio Rudiger, David Alaba, Eder Militao și Dani Carvajal.

"Cred că putem fi competitivi în ciuda situației de urgență pe care o avem", a subliniat antrenorul Realului în cursul unei conferințe de presă la Manchester.

Unul dintre jucătorii pe care madrilenii vor miza în partida de pe Etihad Stadium este atacantul brazilian Rodrygo, care are amintiri fericite din precedentele dueluri cu Manchester City, echipă împotriva căreia a marcat patru goluri, inclusiv o dublă decisivă în semifinala Ligii Campionilor din 2022.

"Nu este o echipă împotriva căreia îmi place să joc, pentru că ei fac lucrurile foarte dificile, însă este adevărat că am fost fericit jucând împotriva lor în trecut și sper că voi fi din nou", a declarat Rodrygo.

Ads