Antrenorul Realului, după ce a eliminat-o pe Manchester City: ”Toată lumea credea că suntem morţi”

Antrenorul Carlo Ancelotti a salutat calificarea echipei sale, Real Madrid, în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, după o rezistenţi eroică pe terenul formaţiei Manchester City, pe care a învins-o în final la loviturile de departajare.

"Am început foarte bine, am reuşit să deschidem scorul, dar apoi ne-am retras luptându-ne, apărându-ne, sacrificându-ne. Am crezul că vom juca altfel, dar ne-am relaxat puţin şi City a avut mai mult controlul. Ne-am apărat bine, am văzut-o pe Real Madrid în acest exerciţiu de rezistenţă de multe ori. Este acest scut care te împinge să faci ceva ce nimeni nu se gândeşte să facă. Am fost convinşi în timpul loviturilor de departajare că ne putem califica. Îmi place să văd o echipă care se sacrifică şi luptă. Victoria de această dată se putea obţine doar aşa", a declarat Ancelotti la finalul jocului de pe Etihad Stadium.

"Aceasta este o competiţie specială pentru noi. Real Madrid realizează în această competiţie ceva ce nimeni nu credea că poate realiza. Toată lumea credea că suntem morţi, dar nu ar trebui niciodată să ne considere morţi, Real Madrid nu moare niciodată", a adăugat tehnicianul italian.

"Suntem mândri că am ajuns în semifinale, în special învingând campioana Europei. Guardiola (antrenorul lui Manchester City - n.red) ne-a felicitat şi ne-a urat succes pentru finală. Guardiola este un gentleman, la fel şi acest club. Este un club de gentlemeni", a mai spus Ancelotti.

Ads

Real Madrid s-a calificat în semifinalele Champions League după ce a învins-o pe Manchester City cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, în manşa secundă a sferturilor de finală, în care scorul a fost egal, 1-1, atât la capătul celor 90 de minute regulamentare, cât şi al prelungirilor. Real a deschis scorul prin brazilianul Rodrygo (12), dar City, deţinătoarea trofeului, a reuşit egalarea prin belgianul Kevin De Bruyne (76).

Săptămâna trecută scorul a fost egal şi pe ''Santiago Bernabeu'', 3-3, departajarea făcându-se la penalty-uri, unde portarul ucrainean Andri Lunin a făcut diferenţa, apărând şuturile lui Bernardo Silva şi Mateo Kovacic.

Real Madrid, deţinătoarea recordului de trofee în Champions League (14), va juca în penultimul act cu Bayern Munchen, care a eliminat în sferturi echipa engleză Arsenal Londra (2-2, 1-0).