Ancelotti, impresionat de Ludogorets. Ce spune despre meciul bulgarilor cu Steaua

Carlo Ancelotti, antrneorul lui Real Madrid, a vorbit despre Ludogorets Razgrad, viitoarea adversara din grupa B de UEFA Champions League, a noului sezon 2014/2015.

Italianul spune ca a urmarit meciul din play-off dintre Ludogorets si Steaua, fiind incantat de o deplasare in Bulgaria: "Am vazut meciul lui Ludogorets cu Steaua, de la Sofia. Am vazut ce pot bulgarii. A fost o partida buna, cu un final palpitant. Avem timp sa pregatim partida. Trebuie sa abordam meciul cu atentie. Abia astept sa mergem in Bulgaria, o tara cu o bogata istorie fotbalistica.", a declarat Carlo Ancelotti.

Meciul dintre Ludogorets si Real va avea loc pe 1 octombrie la Sofia.

D.A.

Ads