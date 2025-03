Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a indicat că nu sprijină acțiunea în justiție lansată împotriva ATP și WTA de către alți jucători, în frunte cu sârbul Novak Djokovic, dar și de Sorana Cîrstea, declarând că a fost 'surprins' de această inițiativă, informează AFP.

'Sincer, m-a surprins pentru că nimeni nu mi-a spus nimic și am aflat despre acest lucru pe rețelele de socializare ieri (marți)', a declarat jucătorul spaniol, al doilea favorit al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami.

Acțiunea în justiție a fost anunțată printr-un comunicat de PTPA, un sindicat al jucătorilor cofondat de Djokovic, câștigătorul a 24 de titluri de Mare Șlem, și de canadianul Vasek Pospisil. Printre jucătoarele care susțin acțiunea se numără și românca Sorana Cîrstea.

În susținerea plângerii sale, PTPA citează și o declarație a lui Alcaraz, făcută în timpul unei conferințe de presă, în care ibericul critică în special ritmul turneelor.

'Am văzut că au folosit lucruri pe care le-aș fi spus într-o conferință de presă și nu am știut. Nu susțin această scrisoare pentru că, așa cum am spus, nu știam nimic despre ea', a adăugat Alcaraz.

PTPA, un sindicat creat în 2019, acuză organismele care guvernează sportul alb de 'abuzuri sistemice, practici anticoncurențiale și ignorarea flagrantă a bunăstării jucătorilor, care au persistat timp de decenii''.

Ads

Plângerea vizează asociațiile care gestionează circuitele masculin (ATP) și feminin (WTA), precum și Federația internațională de tenis (ITF) și Agenția internațională pentru integritatea tenisului (ITIA), despre care sindicatul afirmă că 'funcționează ca un cartel'.

În răspunsul său, ATP a precizat că respinge cu 'fermitate' premisa care stă la baza 'reclamațiilor PTPA' și consideră cazul 'complet lipsit de fond' și, prin urmare, își va apăra 'cu fermitate poziția'.

WTA consideră la rându ei 'regretabilă' ofensiva judiciară a sindicatului și promis că va da un răspuns pe măsură acestei inițiative.

Ads