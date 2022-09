Meci de pus în ramă la US Open între Alcaraz și Sinner: partida s-a terminat la 3 dimineața VIDEO

Partidă absolut incredibilă în ultimul sfert de finală de la US Open între spaniolul Carlos Alcaraz și italianul Jannik Sinner, elevul lui Darren Cahill.

Meciul dintre Alcaraz și Sinner s-a încheiat după cinci ore și 15 minute cu victoria spaniolului, scor 6-3, 7-6, 7-6, 7-5, 6-3.

Sinner a avut minge de meci în setul patru, pe serviciul lui, la scorul de 5-4, însă Alcaraz a rezistat fenomenal și a reușit să întoarcă soarta setului și să ducă meciul în setul al cincilea.

VIDEO Punctul turneului reușit de Alcaraz contra lui Sinner

Și în decisiv Sinner a avut șansa lui. A făcut primul break și a condus cu 3-2 și 40-15, dar Alcaraz a revenit din nou și s-a dus spre prima semifinală de Grand Slam a carierei.

Disputa s-a încheiat la 3 fără 10 dimineața, aceasta fiind partida care s-a terminat cel mai târziu în istoria US Open.

Alcaraz va juca în semifinale cu americanul Frances Tiafoe. În cealaltă semifinală se întâlnesc rusul Karen Khachanov și norvegianul Casper Ruud.

Un-believable.@carlosalcaraz we have no words. pic.twitter.com/3fflDLRiUb