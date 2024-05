Vestea momentului în circuitul ATP. Decizia tristă a lui Carlos Alcaraz, înainte de Roland-Garros

Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz, clasat pe locul 3 mondial, a luat decizia dureroasă de a se retrage de la Mastersul de la Roma, programat săptămâna viitoare, cu scopul de se menaja în vederea Grand Slam-ului de la Roland-Garros.

Carlos Alcaraz a jucat la Mastersul de la Madrid cu un disconfort la antebraț, fiind eliminat de Andrey Rublev în sferturi. Acum, a decis să se retragă de la Roma Masters pentru a-și continua pregătirea și a-și atinge obiectivul principal: Roland Garros.

"Am simțit durere după ce am jucat la Madrid, disconfort la braț. Azi mi-am făcut niște analize și am un edem muscular, o consecință a ultimei mele accidentări. Din păcate nu voi putea juca la Roma, am nevoie de odihnă ca să mă recuperez și să pot juca fără durere”, a menționat Alcaraz pe rețelele sociale.

