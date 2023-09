Carlos Alcaraz e în semifinale la US Open. Ce i-a spus germanul Zverev la fileu

Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la US Open, turneul pe care l-a câștigat anul trecut.

Spaniolul a trecut fără probleme de germanul Alexander Zverev, în minim de trei seturi, scor 6-3, 6-2, 6-4.

El va juca în semifinale cu rusul Daniil Medvedev, locul 3 ATP, care s-a calificat, miercuri, în semifinalele turneului de Grand Slam US Open, trecând în sferturi de conaţionalul său Andrei Rublev, numărul 8 mondial.

Medvedev s-a impus cu scorul de 6-4, 6-3, 6-4, în două ore şi 47 de minute.

La finalul partidei, Zverev i-a transmis lui Carlos Alcaraz să câștige trofeul de la New York: "Good luck! Go won it!"

Alexander Zverev provides some advice for Carlos Alcaraz. "Good luck. Go win it." pic.twitter.com/qD72RV26Vi — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2023

