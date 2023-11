Rusul Rublev mai lipsea. Statistică impresionantă pentru Alcaraz după meciul de la Turneul Campionilor

Spaniolul Carlos Alcaraz (2 ATP) a repurtat prima sa victorie din carieră la Turneul Campionilor, învingându-l în etapa a doua a grupelor pe rusul Andrei Rublev (5 ATP).

Învins în prima etapă de Zverev, Carlos Alcaraz și-a păstrat șansele de calificare în semifinale după victoria cu 7-5, 6-2 contra lui Rublev.

De la ora 22.00 va avea loc celălalt meci din Grupa Roșie, Medvedev - Zverev.

Statisticienii au remarcat faptul că Alcaraz are acum victorii cu aboslut toți jucătorii din Top 10 mondial, confruntarea cu Rublev fiind prima oficială dintre cei doi.

Carlos Alcaraz has now beaten everyone in the current top 10

He also has wins against everyone in top 30 except for Humbert who he never played

Also 10 top 10 wins this year!! pic.twitter.com/m4zBCUH8mH