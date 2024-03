Carlos Alcaraz a lăsat fără cuvinte o legendă a tenisului: ”Mă face să râd!” Răspunsul spaniolului

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (2 ATP, principal favorit) s-a calificat sâmbătă seara în turul al treilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.995.555 de dolari, după ce s-a impus lejer, în două seturi, 6-2, 6-1, în faţa compatriotului său, Roberto Carballes (64 ATP).

Alcaraz şi-a adjudecat victoria în mai puţin de o oră şi 20 de minute de joc, iar în runda următoare îl va înfrunta pe francezul Gael Monfils (47 ATP).

Evoluția perfectă a lui Alcaraz a fost lăudată pe rețeaua X de unul dintre cei mai buni tenismeni din istorie, britanicul Andy Murray. ”Mă face să râd când văd cum joacă”, a scris Murray.

„Ei bine, este grozav. După cum spun de multe ori, joc pentru mine, joc pentru echipa mea. Dar, de asemenea, mă bucur dacă oamenilor le place să se uite la meciurile mele, la jocurile mele. Pentru mine, este minunat dacă o legendă precum Andy spune așa ceva, că îi place foarte mult să-mi urmărească meciurile. E o nebunie pentru mine, sincer. Cred că a văzut mult tenis de-a lungul carierei sale, multe meciuri, mulți jucători. Să aud aceste cuvinte de la el pentru mine este grozav. Este ceva ce încerc să fac în fiecare meci”, a răspuns Alcaraz.

Carlos Alcaraz says it’s crazy for him that a legend like Andy Murray enjoys watching his matches

“I don't know if you saw Andy Murray tweeted at the end of your match that watching you makes him smile.

How nice is it to have your success but your style is so entertaining, so… pic.twitter.com/rdJyM6VDkR